Μύκονος: Η στιγμή της συμπλοκής αστυνομικών με μεθυσμένους τουρίστες

Άγρια συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους τουρίστες σημειώθηκε χθες βράδυ στα Ματογιάννια της Μυκόνου.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, διαπληκτίστηκαν έντονα και στη συνέχεια άρχισαν να σπρώχνουν και να χτυπούν ο ένας τον άλλο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους, ωστόσο οι τουρίστες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν και αντιστάθηκαν ενώ επιτέθηκαν και στους ίδιους.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι υπάλληλοι του καταστήματος εστίασης προσπαθούν να σηκώσουν τα τραπέζια, τις καρέκλες και τα διακοσμητικά που είχαν πέσει ενώ η κατάσταση στη συνέχεια ομαλοποιήθηκε.

Με χειροπέδες στα χέρια οι τουρίστες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, χωρίς να αντιστέκονται.

Αυτόπτης μάρτυρας της συμπλοκής εξήγησε στο Live News τα όσα είδε να εκτυλίσσονται.

«Πρέπει να ήταν Ιταλοί. Να σηκώνουν καρέκλα από τον αγώνα ενός ανθρώπου να φτιάξει μία επιχείρηση και να τη διαλύει; Εμένα δεν μου φαίνεται σωστό».

Η ένταση όπως είπε, «χτύπησε κόκκινο» και οι ζημιές ανάγκασαν τους υπεύθυνους του καταστήματος να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

«Αργά το βράδυ συνέβη ένα περιστατικό, σ΄ ένα μαγαζί, στο οποίο με το που περνούσαμε από εκεί άρχισαν δύο παρέες να εκσφεντονίζουν καρέκλες και τραπέζια η μια στην άλλη».