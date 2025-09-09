Μετρό: Ξεκινά το Σάββατο η 24ωρη λειτουργία - Τι θα γίνει με λεωφορεία και τραμ

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές καθώς και το τραμ, τους πολυσύχναστους μήνες.

Όπως είχε δηλώσει σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υπάλληλοι των ΜΜΜ θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια, ενώ θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις.

«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία του Μετρό, με το κοινό να ανταπροκρίνεται θετικά.