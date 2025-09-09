ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό: Ξεκινά το Σάββατο η 24ωρη λειτουργία - Τι θα γίνει με λεωφορεία και τραμ

Στόχος είναι να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα που οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές καθώς και το τραμ, τους πολυσύχναστους μήνες.

Όπως είχε δηλώσει σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υπάλληλοι των ΜΜΜ θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια, ενώ θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις.

«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία του Μετρό, με το κοινό να ανταπροκρίνεται θετικά.

