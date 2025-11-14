Κως: Νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

Την κινητοποίηση των διασωστικών συνεργείων προκάλεσε συμβάν εντός αρχαιολογικού χώρου στην Κω, όπου ένας νεαρός με καταγωγή από την Τσεχία εντοπίστηκε απαγχονισμένος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της «Ροδιακής», πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε απαγχονισμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.

Τον εντόπισε εργαζόμενη της περιοχής, η οποία πήγε να ανοίξει το κατάστημά της. Λίγη ώρα πριν, στο ίδιο σημείο είχε περάσει και σχολική ομάδα. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Κω, και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.

