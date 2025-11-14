ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κως: Νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

Ο νεαρός στην Κω εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΚΩΣ ΕΚΑΒ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Την κινητοποίηση των διασωστικών συνεργείων προκάλεσε συμβάν εντός αρχαιολογικού χώρου στην Κω, όπου ένας νεαρός με καταγωγή από την Τσεχία εντοπίστηκε απαγχονισμένος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της «Ροδιακής», πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε απαγχονισμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.

Τον εντόπισε εργαζόμενη της περιοχής, η οποία πήγε να ανοίξει το κατάστημά της. Λίγη ώρα πριν, στο ίδιο σημείο είχε περάσει και σχολική ομάδα. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Κω, και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.

Με πληροφορίες από τη Ροδιακή

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΙΒΑ

Ελλάδα / Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Απολογούνται δύο αστυνομικοί - Στο εδώλιο και ο σκοπός

Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα σχολίασαν την εξέλιξη της υπόθεσης - Οι αστυνομικοί αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως
LIFO NEWSROOM
Βορίζια: Καταγγελία εκπαιδευτικού που εργάστηκε στο χωριό - «Δεχόμουν απειλές, κυρίως οι μητέρες πρότειναν τη βία ως λύση»

Ελλάδα / Βορίζια: Καταγγελία εκπαιδευτικού που εργάστηκε στο χωριό - «Δεχόμουν απειλές, κυρίως οι μητέρες πρότειναν τη βία ως λύση»

Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο νεαρός συγγενής του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη για την έκρηξη - Πώς περιγράφει εκπαιδευτικός, την εμπειρία του από την παραμονή του στα Βορίζα
LIFO NEWSROOM
 
 