Ισραήλ: Έλληνας ανάμεσα στους νεκρούς από την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους νεκρούς από την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στη στάση του μετρό Σντερότ- Ιερουσαλήμ, στη συνοικία της Γιάφα. «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ» ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας «τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Η ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Ο απολογισμός από τη χθεσινή επίθεση δύο Παλαιστίνιων σε σταθμό τραμ στο Τελ Αβίβ αυξήθηκε σε επτά νεκρούς στη διάρκεια της νύκτας, μετά την ανακοίνωση του θανάτου ενός από τους τραυματίες, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

«Ο τραυματίας έφτασε (στα επείγοντα) σε κρίσιμη κατάσταση (…) και αφού έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του», ανακοίνωσε το νοσοκομείο Ισιλόφ του Τελ Αβίβ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα το πρωί ότι δύο από τους νεκρούς είναι η Σάχαρ Γκόλντμαν, 30 ετών, και η Ινμπάρ Σεγκέβ, 33 ετών, και οι δύο Ισραηλινές.

