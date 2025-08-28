Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην αδελφή του θύματος η επιμέλεια των παιδιών

Στην αδελφή του 36χρονου θύματος της γυναικοκτονίας στον Βόλο, δόθηκε η επιμέλεια των ανήλικων παιδιών της.

Η εισαγγελέας ανηλίκων Βόλου, καθόρισε το νέο πλαίσιο φροντίδας και ανατροφής των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της μητέρας τους και αναμένεται να μεγαλώσουν με τη θεία τους στη Σκιάθο.

Υπενθυμίζεται πως η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, η οποία ήταν εκείνη που βρήκε τη μητέρα της νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμεναν, δεν υπάγεται στη ρύθμιση καθώς έχει πλέον ενηλικιωθεί.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση του δικαστηρίου, συγκροτήθηκε τριμελές συμβούλιο εποπτείας, με μέλη ιερείς από τη Σκιάθο και τη Νέα Ιωνία, ώστε να παρακολουθούν την πορεία των παιδιών και να συμβάλουν στην ψυχολογική τους στήριξη. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν συνεδρίες με ειδικούς ψυχικής υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοκ της απώλειας.

Η εγκατάσταση των παιδιών στη Σκιάθο έχει ήδη δρομολογηθεί, όπως και η εξασφαλισμένη προσωρινή στέγη για την οικογένειά τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση είναι προσωρινή και αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός τριών μηνών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ