Φωτιά στην Αρκαδία: Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει πλησίον της Στεμνίτσας του νομού Αρκαδίας.
Συγκεκριμένα το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε δασική έκταση στον Δήμο Γορτυνίας κοντά στο Ραπούνι.
Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η περιοχή είναι κατάφυτη με έλατα και η πυρκαγιά είναι μεγάλη.
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και 5 εναέρια μέσα, εκ των οποίων δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της Στεμνίτσας Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025