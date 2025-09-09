Φωτιά στην Αρκαδία: Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει πλησίον της Στεμνίτσας του νομού Αρκαδίας.

Συγκεκριμένα το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε δασική έκταση στον Δήμο Γορτυνίας κοντά στο Ραπούνι.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η περιοχή είναι κατάφυτη με έλατα και η πυρκαγιά είναι μεγάλη.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και 5 εναέρια μέσα, εκ των οποίων δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.