Φωτιά στην Αρκαδία: Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας

Φωτιά στην Αρκαδία: Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Φωτιά έχει ξεσπάσει πλησίον της Στεμνίτσας του νομού Αρκαδίας.

Συγκεκριμένα το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε δασική έκταση στον Δήμο Γορτυνίας κοντά στο Ραπούνι.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η περιοχή είναι κατάφυτη με έλατα και η πυρκαγιά είναι μεγάλη.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και 5 εναέρια μέσα, εκ των οποίων δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

