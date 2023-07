Φωτιά στη Ρόδο: Εκτενείς αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ - Ακυρώσεις από πρακτορεία

Εκτενής αναφορά για τη φωτιά στη Ρόδο καταγράφεται στα διεθνή ΜΜΕ την ίδια στιγμή που αεροπορικές εταιρείες και τουριστικά γραφεία διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους .

Με τίτλους η «μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα» καλύπτουν πολυάριθμα διεθνή ΜΜΕ τις καταστροφικές φωτιές που πλήττουν Ρόδο, με τα πρακτορεία ειδήσεων να καλύπτουν εκτενώς τα γεγονότα.

Reuters, Γαλλικό Πρακτορείο, Anadolu, ανάμεσα σε άλλα πρακτορεία ειδήσεων, καλύπτουν την κατάσταση με τακτικά επείγοντα τηλεγραφήματα. Διασώστες πραγματοποιούν «τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα» στο τουριστικό νησί της Ρόδου όπου μαίνεται σφοδρή πυρκαγιά, για έκτη συνεχή ημέρα, είναι τίτλος τηλεγραφήματος του Γαλλικού Πρακτορείου, επικαλούμενο εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας.

Το Reuters μεταδίδει πως χιλιάδες άνθρωποι διανυκτέρευσαν χθες σε εξωτερικούς χώρους. «Πυροσβεστικές δυνάμεις, με την υποστήριξη εναέριων μέσων δίνουν μάχη σε τρία μέτωπα σήμερα, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες για να αποτρέψουν την εξάπλωση των φλογών σε ένα πυκνό δάσος ή απειλώντας περισσότερες κατοικημένες περιοχές», αναφέρεται.

«Τουρίστες σε κατάσταση αβεβαιότητας καθώς πυρκαγιές εξαπλώνονται στο ελληνικό νησί» αναφέρει το BBC το οποίο καλύπτει σε ζωντανή ροή στην ιστοσελίδα του την κατάσταση στο ελληνικό νησί, μεταφέροντας μαρτυρίες τουριστών.

«Πυρκαγιές εξαπλώνονται σε όλο το ελληνικό νησί της Ρόδου έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία, αφήνοντας πολλούς τουρίστες σε κατάσταση αβεβαιότητας. Πτήσεις ακυρώθηκαν προς το το νησί αφού οι παραθεριστές, συμπεριλαμβανομένων πολλών Βρετανών, χρειάστηκε να κοιμηθούν σε προσωρινά καταλύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας...» , τονίζει μεταξύ άλλων το BBC.

«Iσχυροί άνεμοι αναμένεται να δυσκολεύουν την κατάσβεση των πυρκαγιών στη Ρόδο», αναφέρει ο Guardian.«30.000 άνθρωποι απομακρύνονται από τη Ρόδο, «η μεγαλύτερη επιχείρηση που έγινε ποτέ» στη χώρα, τονίζει η Liberation.

To Associated Press αναφέρει πως η ελληνική αστυνομία απομάκρυνε 16.000 ανθρώπους μέσω χερσαίων μέσων και 3.000 δια θαλάσσης, από 12 χωριά και πολλά ξενοδοχεία, στο νησί χωρίς να υπάρξουν θύματα. «Η Ελλάδα απομακρύνει χιλιάδες τουρίστες στη Ρόδο καθώς μαίνονται πυρκαγιές» είναι ο τίτλος στον ιστότοπο του CNN. «Η απόδραση από τις πυρκαγιές στη Ρόδο ήταν σαν "το τέλος του κόσμου", δήλωσε στο Sky News ένας Βρετανός τουρίστας.

Στο μεταξύ η Jet2 ακυρώνει σήμερα όλες τις πτήσεις της στη Ρόδο και η TUI ακύρωσε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς το ελληνικό νησί μέχρι και την Τρίτη λόγω των πυρκαγιών, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοινώσεις τους. Η Jet2 ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Twitter: «Ακυρώσαμε όλες τις πτήσεις και τα ταξιδιωτικά πακέτα που πρόκειται να αναχωρήσουν για τη Ρόδο σήμερα (πέντε πτήσεις συνολικά)...Τα πέντε αεροπλάνα θα αναχωρήσουν προς τη Ρόδο χωρίς επιβάτες-πελάτες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πελάτες πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις προγραμματισμένες πτήσεις τους».

BREAKING: Jet2 cancels all flights departing to Rhodes today. The budget airline has said it will be contacting affected customers. https://t.co/Flc5oMqLvl 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fOFxLBWzdu

Η TUI ανέφερε στον ιστότοπό της: «Ακυρώσαμε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς τη Ρόδο έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου. Οι πελάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρόδο θα επιστρέψουν με την προβλεπόμενη πτήση πίσω στις πατρίδες τους».

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της από και προς την Ρόδο λειτουργούν κανονικά παρά τις πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί. «Οι πτήσεις της Ryanair προς/από το αεροδρόμιο της Ρόδου εκτελούνται προς το παρόν κανονικά και ανεπηρέαστες από τις δασικές πυρκαγιές», ανέφερε η Ryanair σε ανακοίνωσή της που δόθηκε μέσω της εφαρμογής της εταιρείας για κινητά τηλέφωνα στις 12:07 ώρα Ελλάδας. Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ενημέρωσε τους επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Ρόδου ότι θα δεχτεί προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και ότι θα ειδοποιήσει τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές πτήσεων μέσω της εφαρμογής της.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Easy Jet.

BREAKING: EasyJet and Ryanair confirm they will continue to operate flights to Rhodes as normal.



Jet2 has stopped all flights for today and TUI has cancelled all trips up to and including Tuesday July 25.https://t.co/Flc5oMqLvl



📺Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/x8jcIJsVYa