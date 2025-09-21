Φωτιά στη Νέα Πέραμο Αττικής – Μήνυμα από το 112

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Νεράκι, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

