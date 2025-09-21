ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα /

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Αττικής – Μήνυμα από το 112

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Νεράκι, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Αττικής – Μήνυμα από το 112 Facebook Twitter
Φωτιά στη Νέα Πέραμο Αττικής/Φωτ.: Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Νεράκι, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλείνει ο «Πολύχρωμος Πλανήτης», ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα

Ελλάδα / Κλείνει ο «Πολύχρωμος Πλανήτης», ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα

Ο διαχειριστής του, Θάνος Βέσσης, ανακοίνωσε το κλείσιμο, «για οικονομικούς και άλλους αντικειμενικούς λόγους» που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας του
LIFO NEWSROOM
 
 