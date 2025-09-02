Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε επιχείρηση στο Περιστέρι, επί της οδού Χρυσοστόμου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Σισμανόγλειο" με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ