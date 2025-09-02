ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Η φωτιά καίει σε βιοτεχνία με υφάσματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Στο νοσοκομείο ένα άτομο Facebook Twitter
0

Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε επιχείρηση στο Περιστέρι, επί της οδού Χρυσοστόμου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Σισμανόγλειο" με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών.

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Στο νοσοκομείο ένα άτομο Facebook Twitter
Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Στο νοσοκομείο ένα άτομο Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

Ελλάδα / Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα», γράφει - μεταξύ άλλων - στην ανακοίνωσή του η συλλογικότητα March to Gaza Greece
LIFO NEWSROOM
Σκιάθος: Βίντεο με τουρίστες να παρασύρονται με τις βαλίτσες τους από τουρμπίνα αεροπλάνου - Το φαινόμενο «jet blast»

Ελλάδα / Σκιάθος: Βίντεο με τουρίστες να παρασύρονται με τις βαλίτσες τους από τουρμπίνα αεροπλάνου - Το φαινόμενο «jet blast»

Παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών η παραλία κοντά στο αεροδρόμιο της του νησιού παραμένει πόλος έλξης δεκάδων τουριστών για παρακολούθηση των αεροπλάνων
LIFO NEWSROOM
 
 