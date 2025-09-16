Φωκίδα: Εσκαβαν τούνελ δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο – Δύο συλλήψεις

Μία υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο αποκάλυψε η αστυνομία στη Φωκίδα, όπου δύο άνδρες συνελήφθησαν την ώρα που πραγματοποιούσαν εκσκαφές σε κρυφό υπόγειο τούνελ, βάθους περίπου 12 μέτρων, δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο.

Οι συλληφθέντες, Έλληνες 48 και 50 ετών, φέρονται να είχαν καταλάβει ξένο οικόπεδο και να προχωρούσαν σε παράνομες εργασίες με πλήρη οργάνωση: τούνελ ενισχυμένο με μεταλλικά υποστυλώματα, σύστημα εξαερισμού και άρδευσης για αποστράγγιση υδάτων, ηλεκτρικό αναβατόριο για την απομάκρυνση υλικών και φωτισμό σε όλο το βάθος της υπόγειας σήραγγας.

Στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες σκαπτικά εργαλεία, ηλεκτρικά τρυπάνια, κομπρεσέρ, ανιχνευτές μετάλλων, καρότσια μεταφοράς, αλλά και το φορτηγό ενός εκ των συλληφθέντων που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εργαλείων και αδρανών υλικών.

Έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων αποκάλυψαν ακόμη 18.380 ευρώ, 5.774 δολάρια ΗΠΑ, 6.500 ρουμανικά λέι, φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και ανιχνευτές μετάλλων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή.