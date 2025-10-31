Έφοδος της ΕΛΑΣ στον Κορυδαλλό - Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο σουβλί

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο το πρωί της Πέμπτης, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησαν επιχείρηση στον Κορυδαλλό έπειτα από πληροφορίες για πιθανή διακίνηση ναρκωτικών.

Ο έλεγχος σημειώθηκε κατά τις ίδιες πληροφορίες στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και άλλων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της έρευνας σε κελί που κρατούνταν δύο ημεδαποί, εντοπίστηκε αυτοσχέδιο σουβλί μήκους 15 εκατοστών, που ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ