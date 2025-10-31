ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Έφοδος της ΕΛΑΣ στον Κορυδαλλό - Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο σουβλί

Το αντικείμενο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έφοδος της ΕΛΑΣ στον Κορυδαλλό - Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο σουβλί Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από τις φυλακές Κορυδαλλού / EUROKINISSI
0

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο το πρωί της Πέμπτης, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησαν επιχείρηση στον Κορυδαλλό έπειτα από πληροφορίες για πιθανή διακίνηση ναρκωτικών.

Ο έλεγχος σημειώθηκε κατά τις ίδιες πληροφορίες στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και άλλων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της έρευνας σε κελί που κρατούνταν δύο ημεδαποί, εντοπίστηκε αυτοσχέδιο σουβλί μήκους 15 εκατοστών, που ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Ελλάδα / Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Οι δήμοι που πλήττονται, όπως το Λουτράκι, οι Άγιοι Θεόδωροι και περιοχές της Πελοποννήσου, έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας στα αρμόδια υπουργεία
LIFO NEWSROOM
ΚΟΡΩΠΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ 40ΧΡΟΝΗΣ

Ελλάδα / Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Δεν θυμάμαι εάν συνέβη, έχουμε σχέση αγάπης» λέει το θύμα

Χαρακτήρισε «λάθος» τη σύλληψη του συντρόφου της και υποστηρίζει πως μπορεί να την χτύπησαν οι γείτονες - «Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε»
LIFO NEWSROOM
 
 