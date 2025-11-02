Βεντέτα στα Βορίζια: Έφοδοι σε σπίτια και δύο προσαγωγές - Ο ένας ήταν με αδήλωτη καραμπίνα

Δύο άτομα προσήχθησαν, στο πλαίσιο των ερευνών για το φονικό περιστατικό με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες στα Βορίζια.

Πρόκειται για δύο άτομα, ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Ο ένας από τους δυο προσαχθέντες, μάλιστα, κατά την έρευνα που έγινε, βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Βεντέτα στα Βορίζια: Στα τρία χωρισμένο το χωριό

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία στόμα και από τις δύο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομια ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Βεντέτα στα Βορίζια: Τι ισχύει για την κηδεία του 39χρονου

Πάντως, μέχρι στιγμής, στις έρευνες, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα.

Σε ό,τι αφορά τον 39χρονο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές Αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.

Βεντέτα στα Βορίζια: Σε τι στάδιο είναι η αστυνομική έρευνα

Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ' οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα.

Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», θέλησε να επισημάνει η κ. Δημογλίδου.

«Είχαμε μία έκρηξη σε οικία μίας οικογένειας προχθές το βράδυ. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε περιπολία στο χωριό», δήλωσε η κ. Δημογλίδου, διαψεύδοντας ότι η περιοχή είχε μείνει αφύλακτη.

Η κ. Δημογλίδου είπε ακόμα ότι τα περισσότερα μέλη των δύο οικογενειών δεν ήταν στο χωριό. Όπως διευκρίνισε από την προανάκριση, προέκυψε ότι μέλος της μίας οικογένειας έφτασε στο χωριό το επόμενο πρωί, συναντήθηκε με συγγενείς της άλλης οικογένειας και άνοιξε πυρ, γεγονός που οδήγησε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, τόσο από τις υπηρεσίες της Κρήτης όσο και από ενισχυτικές δυνάμεις που έφτασαν από την Αθήνα. Έχουν γίνει περίπου 10 κατ’ οίκον έρευνες και θα συνεχιστούν μέχρι να διαπιστωθεί πόσοι εμπλέκονται στο περιστατικό», πρόσθεσε.

«Οι έρευνες δεν θα σταματήσουν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.