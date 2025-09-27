ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αρτέμιδα: Εννιάχρονη έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε παιδική χαρά

Οι γονείς της κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες μήνυση - Το κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία όταν από λάθος ακούμπησε τα καλώδια, τη στιγμή που πέρναγε από δίπλα τους

LifO Newsroom
φωτ.: Eurokinissi
Κορίτσι ηλικίας εννέα ετών έπαθε ηλεκτροπληξία αγγίζοντας κατά λάθος γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού, μέσα σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα.

Το περιστατικό στην Αρτέμιδα έγινε στις αρχές του Σεπτεμβρίου αλλά οι γονείς της κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες μήνυση.

Το κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία όταν από λάθος ακούμπησε τα καλώδια, τη στιγμή που πέρναγε από δίπλα τους. Η μητέρα της κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά όταν κατάλαβε πως έπεσε το ρεύμα και δεν μπορούσε να βρει την κόρη της.

Αφού την έψαξε, εν τέλει τη βρήκε μουδιασμένη στο πάτωμα να κλαίει.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Λίγο μετά επέστρεψε στο σπίτι της.

Ελλάδα

