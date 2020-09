Με μία ανάρτησή του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο αποχαιρέτησε την Ελλάδα μετά την τριήμερη επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Χανιά.

«Αναχωρώ από την Ελλάδα σήμερα, ικανοποιημένος από την εξαιρετική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, από την επίσκεψή μου πέρυσι. Χαιρετίζω τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.» ανέφερε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5