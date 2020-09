Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 45-50 λεπτά και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κατευθύνθηκε στη συνέχεια στο ΣΒΕ, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια.

Σε ανάρτησή του νωρίτερα ο Μάικ Πομπέο δήλωνε ενθουσιασμένος που επέστρεψε στην Ελλάδα. Επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό στρατηγικό όραμα.

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk