Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στα ελληνοτουρκικά σύνορα στις Καστανιές Έβρου, μεταξύ των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας και προσφύγων - μεταναστών που θέλουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στην περιοχή έχουν συγκεντρωθεί 3.000 με 4.000 άτομα από την πλευρά της Τουρκίας και, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο σημείο, ορισμένοι μέσα από το πλήθος πέταξαν πέτρες προς τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα τα ΜΑΤ να απαντήσουν με χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και χημικά. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική καθώς έχουν ανάψει φωτιές σε διάφορα σημεία.

Με το πρώτο φως της ημέρας εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες προσέγγισαν τα σύνορα, από την πλευρά της Τουρκίας, με μεταφορικά μέσα αλλά και πεζή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πίσω από έναν συρμάτινο φράχτη ή να καθηλωθούν στην τουρκική όχθη του Έβρου.

#Evros now : more than 3.000 migrants and refugees hoping to break through Greek block at Kastanies crossing: for those of us who lived it, the nightmare of #Idomeni has revived. Is it too much to ask from ⁦@EU_Commission⁩ and @Frontex to give Greece a helping hand ? pic.twitter.com/rrb3iGGnZ3