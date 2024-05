Πέθανε ο Τσάρλι Κόλιν, ιδρυτικό μέλος των Train, αφού γλίστρησε στο ντους

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Τσάρλι Κόλιν, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Train.

Η αδελφή του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο Associated Press την Τετάρτη, πληροφορώντας πως πέθανε όταν γλίστρησε και έπεσε στο ντους. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις Βρυξέλλες, όπου ο Τσάρλι Κόλιν διέμενε φιλοξενούμενος στο σπίτι ενός φίλου του.

Ο Τσάρλι Κόλιν μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και τη Βιρτζίνια. Ξεκίνησα παίζοντας σε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Apostles μετά το κολέγιο, με τον κιθαρίστα Τζίμι Στάφορντ και τον τραγουδιστή Ρομπ Χότσκις. Το συγκρότημα όμως διαλύθηκε και ο Κόλιν μετακόμισε στη Σιγκαπούρη για ένα χρόνο. Τελικά και οι τρεις κατέληξαν στο Σαν Φρανσίσκο, όπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δημιουργήθηκαν οι Train με τον τραγουδιστή Πατ Μόναχαν.

«Όταν γνώρισα τον Τσάρλι Κόλιν τον ερωτεύτηκα. Ήταν το πιο γλυκό παιδί και o πιο όμορφος τύπος. Ας φτιάξουμε μια μπάντα, αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε», γράφτηκε σε ένα αφιέρωμα που αναρτήθηκε την Τετάρτη στις επίσημες σελίδες του συγκροτήματος Train στα social media.



«Το μοναδικό του παίξιμο στο μπάσο έκανε τους ανθρώπους να μας προσέξουν. Θα έχω πάντα μια ζεστή θέση γι' αυτόν στην καρδιά μου. Πάντα προσπαθούσα να τον τραβήξω πιο κοντά, αλλά είχε το δικό του όραμα. Είσαι ένας θρύλος, Τσάρλι. Πήγαινε να γοητεύσεις τους αγγέλους», συμπληρώνουν επίσης.

When I met Charlie Colin, front left, I fell in love with him. He was THE sweetest guy and what a handsome chap. Let’s make a band that’s the only reasonable thing to do. His unique bass playing a beautiful guitar work helped get folks to notice us in SF and beyond. I’ll always… pic.twitter.com/2Pv7jehagZ