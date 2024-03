Πέθανε ο τραγουδιστής Steve Harley

Ο Steve Harley, ο frontman του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Cockney Rebel, πέθανε σε ηλικία 73 ετών.

Το πιο γνωστό του τραγούδι ήταν το Make Me Smile (Come Up and See Me) που έφτασε στο νούμερο ένα των charts το 1975.

Ο μουσικός εξακολουθούσε να περιοδεύει μέχρι πρόσφατα, αλλά ακύρωσε ημερομηνίες για να υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο. Η κόρη του Greta δήλωσε ότι ο Harley «πέθανε ήρεμα στο σπίτι του», προσθέτοντας πως «ξέρουμε ότι θα λείψει πάρα πολύ από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Ο Harley, ο οποίος καταγόταν από το Λονδίνο, ζούσε στο Essex με τη σύζυγό του Dorothy, με την οποία είχε δύο παιδιά. Η οικογένειά του ήταν στο πλευρό του όταν πέθανε. «Απέπνεε πάθος, καλοσύνη, γενναιοδωρία.Και πολλά άλλα, σε αφθονία», έγραψε η Γκρέτα σε ανακοίνωσή της.

Οι Cockney Rebel δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στο Λονδίνο. Η αρχική μπάντα αποτελούνταν από τον Harley, τον Jean-Paul Crocker, τον ντράμερ Stuart Elliott, τον μπασίστα Paul Jeffreys και τον κιθαρίστα Nick Jones.

Με πληροφορίες από BBC