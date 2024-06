Πέθανε ο ηθοποιός Μπιλ Κομπς

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, ο για μισό αιώνα ηθοποιός, Μπίλ Κομπς.

Ο Μπίλ Κομπς, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός, μεταξύ άλλων, μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες «Σωματοφύλακας» και «Μια νύχτα στο Μουσείο», πέθανε το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι του στην Καλιφόρνια

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο αδελφός του Τόμας Τζ. Κομπς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press ο ηθοποιός πιθανόν πέθανε από φυσικά αίτια.

«Ο Μπιλ γιόρτασε πρόσφατα και με χαρά τα 90α γενέθλιά του περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα», έγραψε. «Ως οικογένεια παρηγορούμαστε γνωρίζοντας ότι ο Μπιλ έχει βρει την ειρήνη και την αιώνια ανάπαυση με τον Ουράνιο Πατέρα του. Ζητάμε τις προσευχές και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», είπε ο αδερφός του.

Ποιος ήταν ο Μπιλ Κομπς

Γεννημένος στο Κλίβελαντ, ο Μπιλ Κομπς εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το «The Hudsucker Proxy» των αδελφών Κοέν, ως μάνατζερ της Γουίτνεϊ Χιούστον στο «The Bodyguard», στο αθλητικό δράμα του Μάρτιν Σκορτσέζε «The Color of Money», στο «Demolition Man» και ως φρουρός ασφαλείας στο «Night at the Museum». Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη σε έναν φευγαλέο ρόλο στο «The Taking of Pelham One Two Three» το 1974.

Ο Μπιλ Κομπς κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του έλαβε μέρος σε περίπου 200 ταινίες και σειρές. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως «The Sopranos», «The West Wing», «The Equalizer», «Six Feet Under», και «Sesame Street».

Ο Κομπς σε λίγες μόνο περιπτώσεις ανέλαβε κεντρικούς ρόλους που κερδίζουν βραβεία. Αντίθετα, ο Μπιλ Κομπς ήταν ένας οικείος και αξιομνημόνευτος καθημερινός άνθρωπος που άφηνε εντύπωση στο κοινό, ανεξάρτητα από το χρόνο προβολής του. Κέρδισε βραβείο Daytime Emmy για εξαιρετική περιορισμένη ερμηνεία σε ημερήσιο πρόγραμμα για τη σειρά Dino Dana το 2020.

Ο Μπιλ Κομπς εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή το 1969. Άρχισε να παίζει στο θέατρο του Κλίβελαντ και αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εντάχθηκε στο Negro Ensemble Company, παίζοντας στο πλευρό του Όσι Ντέιβις και της Ρούμπι Ντι.

Αργότερα ο Μπιλ Κομπς δήλωσε ότι η υποκριτική είχε σημασία γι' αυτόν ως ένας τρόπος έκφρασης της ανθρώπινης κατάστασης, ιδίως κατά τη διάρκεια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στα τέλη της δεκαετίας του '60.

«Για να είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να έχεις την αίσθηση της προσφοράς», δήλωσε ο Κομπς σε συνέντευξή του το 2004.

Με πληροφορίες από Guardian