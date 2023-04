Περού: Μούμια που ίσως θυσιάστηκε πριν 1.000 χρόνια ανακάλυψαν αρχαιολόγοι

Μια μούμια τουλάχιστον 1.000 ετών στα περίχωρα της Λίμα στο Περού ανακάλυψαν αρχαιολόγοι με το εύρημα να χρονολογείται πριν την εποχή των Ίνκας.

Η μούμια ήταν πιθανότατα εφηβικής ηλικίας και βρέθηκε σε έναν υπόγειο τάφο τυλιγμένη, μαζί με κεραμικά και σχοινί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εύρημα έχουν διατηρηθεί τόσο κομμάτια δέρματος όσο και τμήματα μαλλιού.

Στο πλαίσιο αυτό, η μούμια θεωρείται ότι «είναι καλά διατηρημένη» δήλωσε η αρχαιολόγος Γιομίρα Χουαμάν, υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος για τον αρχαιολογικό χώρο Καχαμαρκίγια.

Στο Περού αναπτύχθηκαν σειρά προϊσπανικών πολιτισμών κυρίως κατά μήκος των ακτών της χώρας και στις Άνδεις που άκμασαν τους αιώνες πριν την άνοδο της αυτοκρατορίας των Ίνκας.

Ο έφηβος έζησε πριν από 1.100 περίπου χρόνια και ενδέχεται να ανήκε στους πολιτισμούς Λίμα ή Ίχμα. Η μούμια ανακαλύφθηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο όπου βρέθηκε η πρώτη μούμια της Καχαμαρκίγια, εξήγησε η Χουαμάν, αναφερόμενη σε μια άλλη μούμια που βρέθηκε σε κοντινή απόσταση πέρσι.

