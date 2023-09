Οι Βρετανοί Resolve Collective έρχονται στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στην Τήλο

To επιτυχημένο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Tilos Artist Residency συνεχίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο νησί της Τήλου.

Ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) συνεργάζεται φέτος με το British Council στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters), προσκαλώντας τη βρετανική καλλιτεχνική κολεκτίβα RESOLVE. Η εικαστική ομάδα θα βρεθεί στο νησί της Τήλου από τις 23 έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 με στόχο να διερευνήσει πιθανές περιβαλλοντικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και των εργαλείων που προσφέρει η τέχνη.

Οι RESOLVE είναι μια διεπιστημονική συλλογικότητα design που συνδυάζει αρχιτεκτονική, μηχανική, τεχνολογία και τέχνη για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Έχοντας πραγματοποιήσει πολυάριθμα έργα, εργαστήρια, δημοσιεύσεις και ομιλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη αποσκοπούν στην υλοποίηση δίκαιων και ισότιμων οραμάτων αλλαγής στο αστικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα στοχεύει να διερευνήσει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη στην αρχιτεκτονική, το design, τα διαφορετικά υλικά και τον αστικό σχεδιασμό. Ειδικότερα, οι καλλιτέχνες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζεται στο νησί, να μελετήσουν την αλυσίδα διαχείρισης, το σύστημα διαλογής και τα υλικά που συγκεντρώνονται καθημερινά στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου.

Facebook Twitter Το πρόγραμμα στοχεύει να διερευνήσει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη στην αρχιτεκτονική, το design, τα διαφορετικά υλικά και τον αστικό σχεδιασμό.

Η κολλεκτίβα, που θα εκπροσωπηθεί στην Τήλο από τις Lauren-Loïs Duah, διεπιστημονική εικαστικό, συγγραφέα και spatial-designer, και τη Melissa Haniff, συνδιευθύνουσα της ομάδας, θα έρθει, επίσης, σε επαφή με την τοπική κοινότητα καθώς και την ιστορία, τη χειροτεχνία και τις λαογραφικές παραδόσεις του νησιού. Σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου και το δημοτικό σχολείο της Τήλου οι καλλιτέχνιδες πρόκειται να δημιουργήσουν ένα συλλογικό έργο τέχνης με την κοινότητα που θα αποτελέσει την παρακαταθήκη της έρευνάς τους και θα παραμείνει στο νησί.

Αντίστοιχο «αποτύπωμα» άφησαν και οι πρώτοι συμμετέχοντες του Tilos Artist Residency, Hypercomf και The New Raw, με τη δημιουργία έργων τέχνης και εικαστικών αντικειμένων από ανακυκλώσιμα υλικά, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε έκθεση στην Τήλο, στο κέντρο πληροφόρησης του Just Go Zero Tilos.

To πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας τoυ ομίλου Polygreen με τον Δήμο Τήλου και του Just Go Zero Tilos της Polygreen, που εγκαινιάστηκε το 2022. Eίναι ένα καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο αναπτύσσει λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας και κατέστησε την Τήλο το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα. Το φετινό residency υποστηρίζεται από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters).

Facebook Twitter To πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας τoυ ομίλου Polygreen με τον Δήμο Τήλου και του Just Go Zero Tilos της Polygreen, που εγκαινιάστηκε το 2022.

Περισσότερα για τους RESOLVE Collective

Το έργο των RESOLVE αποσκοπεί κυρίως στη δημιουργία πλατφορμών για την παραγωγή νέων γνώσεων και ιδεών. Οι πλατφόρμες αυτές σχεδιάζονται με και για τους νέους και τις υποεκπροσωπούμενες κοινωνικές ομάδες, με τρόπο που περιλαμβάνει τόσο τη φυσική όσο και τη συστημική παρέμβαση. Διερευνούν τρόπους χρήσης της τοποθεσίας που λαμβάνει χώρα το εκάστοτε πρότζεκτ ως πηγή ανατροφοδότησης, συνεργαζόμενοι με διαφορετικές κοινότητες και φορείς καθόλη τη διάρκεια των πρότζεκτς. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιασμός δεν έχει μόνο αισθητική αξία, αλλά μετατρέπεται ταυτόχρονα σε έναν μηχανισμό πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής αλλαγής.

Το δημιουργικό εύρος των RESOLVE περιλαμβάνει τόσο έργα αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού όσο έργα υποστήριξης της κοινότητας, από εγκαταστάσεις καλλιτεχνών έως ερευνητικές δημοσιεύσεις. Έχουν συνεργαστεί με πολυάριθμα καλλιτεχνικά ιδρύματα, όπως S1 Gallery (Sheffield), Het Nieuwe Instituut (Rotterdam), Haus Der Kulturen Der Welt &, SAAVY Contemporary (Βερολίνο), Kunstverein Braunschweig (Braunschweig), Wellcome Collection, V&A Museum, The Barbican Centre, Tate Modern & Mosaic Rooms (Λονδίνο), όπως επίσης και με τους δήμους του Croydon, Ealing και Greenwich του Λονδίνου, καθώς και με άλλους οργανισμούς που έχουν ως επίκεντρο την κοινότητα, όπως οι SADACCA (Sheffield), Skin Deep (Λονδίνο), MAIA (Μπέρμιγχαμ) και Mansions of the Future (Λίνκολν). Τέλος είναι εισηγητές προπτυχιακού μαθήματος στο Architectural Association.

www.resolvecollective.com

Facebook Twitter Οι πλατφόρμες αυτές σχεδιάζονται με και για τους νέους και τις υποεκπροσωπούμενες κοινωνικές ομάδες, με τρόπο που περιλαμβάνει τόσο τη φυσική όσο και τη συστημική παρέμβαση.

Περισσότερα για το Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) και το Tilos Artist Residency

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα αναθέσεων, εκθέσεων, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, συνεδρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων. Το PCAI εκπληρώνει τους στόχους του μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: τη συλλογή έργων τέχνης του, τα πολιτιστικά προγράμματά του και την υποστήριξη που παρέχει σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες με κοινό όραμα και ανησυχίες για το περιβάλλον.

Το 2019 σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του οργανισμού από την Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησής του συμμετείχαν οι Hans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής της Serpentine, και Krist Gruijthuijsen, διευθυντής του KW Institute. Από τo 2021 o οργανισμός είναι official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales.

To Tilos Artist Residency πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ομίλου Polygreen με τον Δήμο της Τήλο και του καινοτόμου εγχειρήματος Just Go Zero Tilos. To πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 2022, με την Polygreen να μετατρέπει την Τήλο σε σημαντική μελέτη περίπτωσης νησιού μηδενικών αποβλήτων. Μέσω του προγράμματος Just Go Zero αποτελεί πλέον το μοναδικό νησί παγκοσμίως και το μόνο μέρος στην Ελλάδα που έχει βραβευτεί με τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste City. Στο πρώτο Tilos Artist Residency στο πλαίσιο του εγχειρήματος, συμμετείχαν το καλλιτεχνικό δίδυμο Hypercomf και το designer duo The New Raw.

www.pcai.gr

PCAI Tilos Artist Residency

Περισσότερα για το British Council

Το British Council είναι ο διεθνής οργανισμός πολιτιστικών σχέσεων και ευκαιριών εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Υποστηρίζει την ειρήνη και την ευημερία δημιουργώντας δεσμούς και σχέσεις κατανόησης και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο, μέσω του έργου του στον χώρο των τεχνών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της αγγλικής γλώσσας. Συνεργάζεται με ανθρώπους σε περισσότερες από 200 χώρες και επικράτειες, ενώ διαθέτει φυσική παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες. O οργανισμός ιδρύθηκε το 1934 ως φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου που διέπεται από τον Βασιλικό Χάρτη και αποτελεί δημόσιο οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Το γραφείο του British Council στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1939.

Οι δραστηριότητές του οργανισμού στον τομέα των τεχνών στοχεύουν στην οικοδόμηση δημιουργικών και συνεργατικών παγκόσμιων κοινοτήτων που εμπνέουν την καινοτομία, τη γνώση, την ευημερία και την ειρήνη. Οι σχέσεις που χτίζει μέσω του πολιτισμού μεταμορφώνουν ζωές και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για θετική αλλαγή, μέσα από τα προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών που προσφέρει και την ανταπόκρισή του στις παγκόσμιες προκλήσεις.



www.britishcouncil.gr

Facebook Twitter Το δημιουργικό εύρος των RESOLVE περιλαμβάνει τόσο έργα αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού όσο έργα υποστήριξης της κοινότητας, από εγκαταστάσεις καλλιτεχνών έως ερευνητικές δημοσιεύσεις.

Περισσότερα για το Circular Cultures (Making Matters) της ΕΕ

Το Circular Cultures (Making Matters) είναι το πρόγραμμα του British Council για τον βιώσιμο σχεδιασμό και τις δημιουργικές οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο στοχεύει στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από τον βιώσιμο σχεδιασμό, την κυκλικότητα και την πολιτιστική ανάπτυξη. Στόχος του προγράμματος είναι η ενσωμάτωση ενός κριτικού διαλόγου γύρω από το σχεδιασμό και την κυκλικότητα και η δημιουργία νέων δικτύων στην ΕΕ γύρω από τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα.

Το Circular Cultures αποτελεί μέρος του παγκόσμιου προγράμματος του British Council, Making Matters, το οποίο στοχεύει στην προώθηση ενός παγκόσμιου διαλόγου γύρω από το θέμα του κυκλικού σχεδιασμού. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα διερευνά πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την δημιουργική σκέψη στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και της μόδας.

Στην Ελλάδα, το Circular Cultures (Μaking Matters) διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και άλλους στρατηγικούς συνεργάτες, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του British Council και του Ιδρύματος Ωνάση με στόχο την ανάπτυξη ενός συνεχούς και προσανατολισμένου στη δράση δημόσιου χώρου για την ηθική χειροτεχνία, τον κυκλικό σχεδιασμό, τα υλικά και τη βιωσιμότητα της μόδας.

Facebook Twitter Στιγμιότυπα από την περσινή διοργάνωση.

Facebook Twitter Στιγμιότυπα από την περσινή διοργάνωση.

Facebook Twitter Στιγμιότυπα από την περσινή διοργάνωση.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Making Matters εδώ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Circular Cultures εδώ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Architecture, design and fashion εδώ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Έρευνας και Φιλοξενίας στην Τήλο εδώ.