Ο Τζίμι Κίμελ θα παρουσιάσει τα Όσκαρ του 2023- Τρίτη φορά στη ζωή του

Ο Τζίμι Κίμελ θα είναι ο οικοδεσπότης της 95ης τελετής των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ, τα οποία θα απονεμηθούν ζωντανά την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023.

Η τελετή θα προβληθεί από το δίκτυο του ABC. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο Κίμελ θα παρουσιάσει τα Όσκαρ, το είχε κάνει επιτυχώς το 2017 και το 2018.

«Το να προσκληθείς να παρουσιάσεις τα Όσκαρ για τρίτη φορά είναι είτε μεγάλη τιμή είτε παγίδα. Όπως και να 'χει, είμαι ευγνώμων στην Ακαδημία που με ζήτησε αφού όλοι οι καλοί αρνήθηκαν», ανέφερε αστειευόμενος ο Κίμελ.

Ο παρουσιαστής του Jimmy Kimmel Live ήταν οικοδεσπότης στα Όσκαρ του 2017, με το περίφημο μπέρδεμα με το La La Land, που ανακηρύχθηκε κατά λάθος Καλύτερη Ταινία, ενώ στην πραγματικότητα, ήταν το Moonlight.

Η επόμενη χρονιά ήταν λιγότερο δραματική, με το The Shape of Water να τιμάται ως η Καλύτερη Ταινία της χρονιάς στην 90η τελετή των βραβείων.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ο Τζίμι πετυχαίνει το χατ τρικ του σε αυτή την παγκόσμια σκηνή. Ξέρουμε ότι θα είναι αστείος και έτοιμος για όλα!». είπαν οι παραγωγοί της βραδιάς.

«Το να επιστρέψει ο Τζίμι Κίμελ για να παρουσιάσει τα Όσκαρ είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Όπως βλέπουμε κάθε βράδυ στη δική του εκπομπή, ο Τζίμι μπορεί να χειριστεί τα πάντα με καρδιά και χιούμορ και ξέρουμε ότι θα προσφέρει τα γέλια και τις ευτυχισμένες στιγμές που καθορίζουν τα Όσκαρ», ανέφερε ο πρόεδρος του ABC, Κρεγκ Έργουτς.

«Μας αρέσει να είμαστε το σπίτι της σπουδαιότερης βραδιάς του Χόλιγουντ» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Introducing your 95th Academy Awards host, Jimmy Kimmel. Welcome back!



