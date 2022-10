Ο Νόελ Γκάλαχερ επιστρέφει στις 31 Οκτωβρίου- Η ανάρτησή του

Ο Νόελ Γκάλαχερ φαίνεται πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα με νέα δουλειά τις επόμενες ημέρες.

Ο τραγουδοποιός των Oasis πειραματίζεται με ένα νέο άλμπουμ για το High Flying Birds εδώ και χρόνια, το οποίο θα αποτελέσει τη συνέχεια του LP του 2017, «Who Built The Moon?».

Πέρυσι, κυκλοφόρησε το «Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)».

Σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, ο Γκάλαχερ έδωσε μία πρώτη ματιά για το τι πρέπει να περιμένουν οι φανς. Ή καλύτερα πότε πρέπει να περιμένουν την επόμενη δουλειά του.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στις 11:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), όπως ενημερώνει ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα φέτος, ο μουσικός εξήγησε ότι η τέταρτη ολοκληρωμένη δουλειά του είχε σε μεγάλο βαθμό έναν «ορχηστρικό» ήχο.

«Υπάρχει ένα κομμάτι στο άλμπουμ που ονομάζεται «Dead To The World», το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχω γράψει ποτέ», είχε πει τότε.

Ο Γκάλαχερ περιέγραψε μέρος του νέου του υλικού ως «Bowie-esque» και «Stones-y] με έμπνευση δηλαδή από Μπάουι και Stones.