Ντόνα Σάμερ: Μια δημοπρασία και ένα ντοκιμαντέρ για τη βασίλισσα της ντίσκο

«Αυτό που φιλοδοξώ στη ζωή μου, πραγματικά, είναι να αγαπώ», είχε πει κάποτε η Ντόνα Σάμερ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής καριέρας της, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια έφερε επανάσταση στη μουσική του 20ού αιώνα με «αγάπη και χαρά», αφήνοντας μια ανεξίτηλη κληρονομιά. Νικήτρια πέντε Grammy και έξι American Music Awards, η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της ντίσκο ήταν η πρώτη σόλο καλλιτέχνης που πέτυχε τρία συνεχόμενα #1 πλατινένια άλμπουμ.

Ο οίκος Christie's τον Ιούνιο θα παρουσιάσει τη συλλογή The Collection of Donna Summer, η οποία παρακολουθεί την άνοδο του θρύλου της μουσικής μέσα από βασικά αντικείμενα της καριέρας της, όπως εμβληματικά κοστούμια με τα οποία εμφανιζόταν σε όλο τον κόσμο, χειρόγραφους στίχους και τους πολυάριθμους χρυσούς και πλατινένιους δίσκους της.

Η συλλογή προσφέρει μια ματιά στην ιδιωτική ζωή της Σάμερ με Polaroids από το σπίτι και τον δρόμο. Περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή έργων τέχνης της Σάμερ, για την οποία η ζωγραφική αποτελούσε αγαπημένη ενασχόληση και δημιουργική διέξοδο. Μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία θα διατεθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως τα Save the Music Foundation, St. Jude Children's Research Hospital και Elton John AIDS Foundation.

Facebook Twitter O πλατινένιος δίσκος Casablanca της Donna Summer για το Live and More και το Macarthur Park, 1978. Ύψος 54,6 εκατοστά, πλάτος 67,3 εκατοστά. Εκτίμηση: 1.000-1.500 δολάρια. Προσφέρεται στο πλαίσιο του The Collection of Donna Summer στις 15-29 Ιουνίου 2023 στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Christie's.

Η δημοπρασία συμπίπτει με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Love to Love You, Donna Summer στο HBO, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Ρότζερ Ρος Ουίλιαμς και της Μπρούκλιν Σουντάνο, κόρης της Σάμερ.

Η ζωή μιας ντίβας της μουσικής, ενός πολύπλευρου ταλέντου

Γεννημένη ως LaDonna Adrian Gaines στη Βοστώνη το 1948, η Ντόνα Σάμερ μεγάλωσε στη γειτονιά Mission Hill της πόλης, τραγουδώντας στη χορωδία της εκκλησίας της και παίζοντας σε σχολικά μιούζικαλ. Η διάσημη τραγουδίστρια του γκόσπελ Μαχάλια Τζάκσον αποτέλεσε από νωρίς έμπνευση για τη Σάμερ.

Το 1967 η Σάμερ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη ως μέλος του ψυχεδελικού ροκ συγκροτήματος Crow. Η ωμή δύναμη της Janis Joplin ήταν μια άλλη επιρροή στο φωνητικό στυλ της νεαρής τραγουδίστριας.

Την επόμενη χρονιά, η Σάμερ έφυγε από τη Νέα Υόρκη για το Μόναχο, αφού πήρε μέρος σε μια περιοδεύουσα παραγωγή του Hair. Ζώντας στο Μόναχο, μιλούσε άπταιστα γερμανικά και έκανε επιτυχία ως τραγουδίστρια και μοντέλο. «Η παραμονή στη Γερμανία μου έδωσε την άδεια να είμαι ο εαυτός μου», έλεγε αργότερα η τραγουδίστρια για το διάστημα που πέρασε εκεί.

Facebook Twitter Φωτογραφία της Donna Summer στη σκηνή, 1990 (30,1 x 45,5 cm). Εκτίμηση: 200-300 δολάρια. Προσφέρεται στο πλαίσιο του The Collection of Donna Summer στις 15-29 Ιουνίου 2023 στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Christie's.

Στη Γερμανία, η Σάμερ συνδέθηκε με τους παραγωγούς Giorgio Moroder και Peter Bellotte, με τους οποίους κυκλοφόρησε το διάσημο single Love to Love You Baby το 1975. Το τραγούδι ανέβηκε στο Νο. 2 του αμερικανικού Hot 100 chart και η 17λεπτη εκδοχή του αποτέλεσε βασικό στοιχείο στα ντίσκο κλαμπ σε όλο τον κόσμο.

Με συνεχείς επιτυχίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, όπως το I Feel Love και το Last Dance, η μουσική της Ντόνα Σάμερ άλλαξε την ντίσκο και πρωτοστάτησε στη χρήση ηλεκτρονικών στη χορευτική μουσική. Ο Ντέιβιντ Μπάουι θυμάται χαρακτηριστικά ότι έμεινε ενθουσιασμένος ακούγοντας το I Feel Love με τον μπρίαν Ίνο, ο οποίος αποκάλεσε το κομμάτι «ήχο του μέλλοντος».

«Απλά συνέχιζε και συνέχιζε και δεν ήθελες ποτέ να σταματήσει», είπε ο Έλτον Τζον για το άκουσμα του I Feel Love στο Studio 54. «Δεν ακουγόταν σαν κανένας άλλος δίσκος». Ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις ήταν και το American Music Award που έλαβε η Σάμερ για το Last Dance το 1979.

Περισσότερο από μια απλή τραγουδίστρια, η Σάμερ ήταν καινοτόμος, μεταμορφωτική και πολύπλευρο ταλέντο. Τα concept άλμπουμ της, όπως το A Love Trilogy και το I Remember Yesterday, είχαν ως άξονα την ισχυρή αφήγηση ιστοριών. Εκτός από τον ήχο και τους στίχους της, το δημιουργικό της όραμα περιελάμβανε τον σχεδιασμό του σκηνικού και τα κοστούμια των ζωντανών της εμφανίσεων, ώστε να διαμορφώνει μια συνεκτική εμπειρία.

Facebook Twitter Πέντε αχρησιμοποίητα εισιτήρια για τη συναυλία της Donna Summer και των Brooklyn Dreams στο Forest Hills Stadium. Εκτίμηση: 500-800 δολάρια. Προσφέρονται στο πλαίσιο του The Collection of Donna Summer στις 15-29 Ιουνίου 2023 στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Christie's.

«Η φωνή της Ντόνα ήταν ένα τόσο μεγάλο και προφανές δώρο», δήλωσε ο Μπρους Σουντάνο, σύζυγος της Σάμερ. «Αυτό πάντα τραβούσε την προσοχή. Αλλά ήταν αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε επίπεδο των παραστάσεών της. Υπήρχαν τόσα πολλά που δημιούργησε».

Η Σάμερ υπήρξε είδωλο του στυλ, οι λαμπερές εμφανίσεις της στις δεκαετίες του '70 και του '80, εντός και εκτός σκηνής, καθόρισαν την εποχή της. Ορισμένα από τα καθοριστικά σύνολά της από ζωντανές εμφανίσεις, καθώς και μια σειρά από σκίτσα μόδας της Σάμερ περιλαμβάνονται στην επερχόμενη συλλογή του οίκου Christie's.

«Τα σόου της Ντόνα ήταν θεατρικά. Υπήρχε πάντα μια ιστορία. Υπήρχε μια ηρωίδα. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Και στο τέλος το ξεπερνούσε», λέει η αδερφή της Μέρι Έλεν Μπέρναρντ, στο ντοκιμαντέρ.

Η μουσική της συνεχώς εξελισσόταν και προχωρούσε, η Σάμερ κυκλοφόρησε επιτυχίες στα charts πέρα από την εποχή της ντίσκο. Ήταν η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα που είχε ένα μουσικό βίντεο στη ροή του MTV, το She Works Hard for the Money το 1984.

Facebook Twitter Αριστερά: Επτά σχέδια κοστουμιών που σχεδίασε η Donna Summer, περίπου το 1990. Εκτίμηση: 300-500 δολάρια. Δεξιά: Ένα πολύχρωμο βραδινό φόρεμα από μετάξι και τούλι με στρας, Victor Costa, π. 1985. Εκτίμηση: 1.000-1.500 δολάρια. Και τα δύο προσφέρονται στη συλλογή της Donna Summer στις 15-29 Ιουνίου 2023 στο Christie's online.

Από το γύρισμα ταινιών μικρού μήκους με τη δική της κάμερα ενώ βρισκόταν σε περιοδεία μέχρι το σκίτσο των δικών της κοστουμιών, για τη Σάμερ, η δημιουργικότητα ήταν φυσικό μέρος της καθημερινότητάς της. Αργότερα στη ζωή της βρήκε ιδιαίτερη ελευθερία στη ζωγραφική, η οποία έγινε μια αγαπημένη της διέξοδος. «Πάντα ένιωθα πως όταν ζωγράφιζε βρισκόταν πραγματικά στον χώρο της», λέει η κόρη της Σάμερ, Μίμι Ντόλερ στο ντοκιμαντέρ. «Ό,τι ένιωθε, έβγαινε στον καμβά». Είχε μια αξιόλογη ζωγραφική παραγωγή που διαπνέονταν από το ίδιο πνεύμα αγάπης που καθοδηγούσε τη μουσική της.

Σχεδόν 50 χρόνια από την κυκλοφορία του καθοριστικού ντίσκο single Love to Love You Baby, ο αντίκτυπος της Ντόνα Σάμερ στη σύγχρονη μουσική είναι αναμφισβήτητος. Τα τραγούδια της που έσπασαν τα όρια με τους θαρραλέους στίχους ξεπέρασαν το είδος και άνοιξαν το δρόμο για μελλοντικές καινοτομίες, ειδικά στο πεδίο της ηλεκτρονικής μουσικής. Τα τραγούδια της έχουν χρησιμοποιηθεί ως δείγμα από ονόματα όπως ο Νας και η Μπιγιονσέ.

Η Ντόνα Σάμερ πέθανε στα 63 της χρόνια από καρκίνο του πνεύμονα το 2012, ενέπνευσε και άνοιξε πόρτες για την επόμενη γενιά γυναικών καλλιτεχνών και έγχρωμων καλλιτεχνών στη μουσική βιομηχανία.

Facebook Twitter Donna Summer (1948-2012), Πρόσωπα του Ρίο. Ακρυλικό σε καμβά (122 x 122 cm). Εκτίμηση: 4.000-6.000 δολάρια. Προσφέρεται στο πλαίσιο της συλλογής της Donna Summer στις 15-29 Ιουνίου 2023 στο Christie's online.

Με πληροφορίες από Christie’s, ΗΒΟ