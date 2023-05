H Siouxsie Sioux έδωσε το πρώτο της live μετά από 10 χρόνια

To post punk είδωλο Siouxsie Sioux επέστρεψε στη σκηνή μετά από 10 χρόνια.

Την Τετάρτη η Siouxsie εμφανίστηκε στο Ancienne Belgique στις Βρυξέλλες, σηματοδοτώντας την πρώτη της εμφάνιση μετά το φεστιβάλ Meltdown της Yoko Ono το 2013.

Για το σόου της, η Siouxsie Sioux παρουσίασε στους φανς της μια σειρά από κομμάτια των Siouxsie και The Banshees, με σόλο κομμάτια και μια διασκευή του «Dear Prudence» των Beatles.

Η Siouxsie Sioux ξεκίνησε το σόου με τα «Night Shift» και «Arabian Knights» των The Banshees πριν παίξει το κομμάτι της «Here Comes That Day».

Αργότερα στη συναυλία της ερμήνευσε άλλες αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Cities In Dust», «Christine», «Happy House», «Into A Swan», «Spellbound» και «Peek-A-Boo», κλείνοντας την σετ της επιστροφής με διασκευή του «The Passenger» του Iggy Pop.

Το τελευταίο live της Siouxsie Sioux ήταν στο φεστιβάλ Meltdown της Yoko Ono, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου το 2013.

Τότε είχε κάνει δύο sold-out συναυλίες και εξέπληξε τους θαυμαστές με μια απροειδοποίητη, πλήρη διασκευή του άλμπουμ των Siouxsie & The Banshees του 1980 «Kaleidoscope» μαζί με επιτυχημένα τραγούδια όπως τα «Face to Face» και «Here Comes That Day».

Η frontwoman των Siouxsie & The Banshees επιβεβαίωσε την επιστροφή της στη σκηνή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα πέρυσι, με το πρώτο της live στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και μια δεκαετία που θα πραγματοποιηθεί στο Latitude Festival τον Ιούλιο.

Στην Αθήνα θα εμφανιστεί στις 23 Ιουλίου στο πλαίσιο του Release Athens Festival.

Με πληροφορίες του NME