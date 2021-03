Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2000 και στα επόμενα χρόνια καθιερώθηκε ως το ανοιξιάτικο κινηματογραφικό γεγονός της Αθήνας, προσκαλεί στα 21α του γενέθλια τους σινεφίλ από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου, να γιορτάσουν μαζί του με ένα διαδικτυακό ταξίδι στον κόσμο του γαλλόφωνου σινεμά.

Η πανδημία ήρθε ξαφνικά και έπληξε όλη τη γη, έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια του και έθεσε περιορισμούς στη διασκέδαση. Γι’ αυτό το λόγο το φεστιβάλ «έχασε» έναν χρόνο από τη συνεχή του παρουσία στα δρώμενα της πρωτεύουσας.

Επειδή όμως το Φεστιβάλ αποτελείται από ανθρώπους, που όπως όλοι δεν παύουν να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο και να προσπαθούν να βρίσκουν λύσεις και τρόπους για να ξεπερνούν τις δυσκολίες, αποφάσισε να μην ξαναλείψει από το κοινό του, να μείνει ενεργό μέσα από την ευελιξία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και αυτή τη φορά, αντί να μείνει στην πρωτεύουσα, να φτάσει διαδικτυακά σε κάθε σπίτι, σε κάθε πόλη και επαρχία της Ελλάδας και να κάνει νέες γνωριμίες.

Από τις 6 έως και τις 14 Απριλίου, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας του και μέσα από τον virtual κινηματογράφο του Γαλλικού Ινστιτούτου: cinema.ifg.gr. Έτσι θα είναι διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, το Φεστιβάλ επιστρέφει με προβολές στην μεγάλη οθόνη σε θερινούς κινηματογράφους, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο ρυθμό της εποχής το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου ανανεώνει τις συμμαχίες του, τις φιλίες του, τους δεσμούς του με το κοινό, τις συνεργασίες του με τους διανομείς, τους φορείς, τις γαλλόφωνες πρεσβείες και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα – ελπίδα για αντάμωση και επικοινωνία.

Οι τρεις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος έχουν κερδίσει βραβεία και διακρίσεις: To «Ντε Γκωλ», Swann d’or καλύτερου ηθοποιού στον Lambert Wilson, στο Φεστιβάλ Cabourg 2020. To «Ένας γιός», César 2021 καλύτερου ηθοποιού και βραβείο Orizzonti καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στη Βενετία το 2019 για τον Sami Bouajila. Το «Καλοκαίρι του ‘85» 2 βραβεία καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού στους Félix Lefebvre & Benjamin Voisin, και βραβείο φωτογραφίας, στα Lumières de la presse étrangère 2020. Η συμμετοχή αυτών των ταινιών στο φεστιβάλ σηματοδοτεί κυρίως την ελπίδα και την αισιοδοξία των διανομέων που τις επέλεξαν και θα τις προβάλλουν στις αίθουσες μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, για ένα καλύτερο αύριο στο χώρο του σινεμά.

Σκηνή από την ταινία «Ντε Γκωλ».

Το προσκεκλημένο γαλλικό φεστιβάλ «Champs-Élysées Film Festival» που έχει φέτος το προνόμιο της λευκής κάρτας στο 21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, και συγχρόνως γιορτάζει τα 10 του χρόνια, παρουσιάζει τέσσερις ταινίες που εκπροσωπούν επάξια τη στόχευσή του στον ανεξάρτητο γαλλικό σινεμά.

Το καθιερωμένο πανόραμα γαλλικών και γαλλόφωνων ταινιών, παρουσιάζει 18 θησαυρούς, από τους οποίους οι έξι είναι συμμετοχές των γαλλόφωνων πρεσβειών στην Αθήνα, διαμαντάκια εγχώριας παραγωγής που ξεχωρίζουν.

Μια ακόμα ελπιδοφόρα συμμαχία ανανεώνεται με τη συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση, του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, με τέσσερις μικρού μήκους ταινίες για εφήβους, που μαζί με άλλες δυο μεγάλου μήκους συνθέτουν τις Νεανικές προβολές που θα διασκεδάσουν αλλά και θα προσκαλέσουν τη νέα γενιά να ανακαλύψει την κινηματογραφική έκφραση των προβληματισμών της εφηβείας.

Τέλος αυτήν την επετειακή για την Ελλάδα χρονιά, δεν θα μπορούσε να λείψει από το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου ένα αφιέρωμα στα ιερά τέρατα της 7ης τέχνης. Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σταθερό υποστηρικτή της γαλλόφωνης παραγωγής ξεκινά το αφιέρωμα «Ελλάδα-Γαλλία: κινηματογραφικές συναντήσεις». Η πρώτη από τις τέσσερις θεματικές του αφιερώματος, καλεί οκτώ Έλληνες και Ελληνίδες σκηνοθέτες να επιλέξουν γαλλικές ταινίες-σταθμούς στην ιστορία του σινεμά.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, με τέσσερις μικρού μήκους ταινίες για εφήβους. Πλάνο από την ταινία Miss Chazelles | Μις Σαζέλ του Thomas Vernay.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και στην 21η διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στηρίζει τους Έλληνες συνεργάτες και δημιουργούς:

• Συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Gros Plan για τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με σκοπό να γνωρίσει καλύτερα τους θεατές του και τη γνώμη τους για τις ταινίες. Τα ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα μετά την αγορά εισιτηρίου στην πλατφόρμα προβολών.

• Συνεργάζεται για το εικαστικό του επικοινωνιακού υλικού με το δημιουργικό γραφείο Nowhere Studio

• Αναθέτει τη δημιουργία του spot του Φεστιβάλ στoν νέο Έλληνα σκηνοθέτη, Kωνσταντίνο Αντωνόπουλο

• Προσκαλεί νέα παιδιά, μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Κινηματογράφου του 2ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αθηνών και της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά να συμμετέχουν ως μέλη της κριτικής επιτροπής που θα δώσει ένα από τα δύο βραβεία.

Τα βραβεία

Θα απονεμηθούν και φέτος δύο βραβεία στις ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος:

Το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, το οποίο απονέμεται από την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ και αποτελεί μια προσφορά του ΟΠΑΝΔΑ. Οι φορείς αυτοί υποστηρίζουν ως χορηγοί επικοινωνίας την προώθηση της ταινίας όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες.

Το Βραβείο Κοινού, το οποίο απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας των θεατών με την ολοκλήρωση της θέασης των ταινίων που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα.

Το Βραβείο Κοινού είναι και φέτος προσφορά της Fischer, της πιο σινεφίλ μπύρας στην Ελλάδα, σταθερού υποστηρικτή του θεσμού του βραβείου κοινού του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου πάνω από 10 χρόνια. Συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Το πόσο θα δοθεί στην εταιρεία διανομής σαν ενίσχυση για την προώθηση της νικήτριας ταινίας όταν βγει στις αίθουσες.

Tο trailer

H επιθυμία της αντάμωσης, συναίσθημα που πλημμυρίζει κάθε άνθρωπο αυτή την εποχή σε όλο τον πλανήτη, αποτυπώνεται με συγκλονιστικό τρόπο στο τρέιλερ του φεστιβάλ, από το οποίο η Nowhere Studio εμπνεύστηκε και το εικαστικό της φετινής διοργάνωσης.

Ο δημιουργός του τρέιλερ, νέος και πολλά υποσχόμενος σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, περιγράφει με λίγα λόγια την έμπνευσή του για το σενάριο αυτής της στιγμής μηδέν της συνάντησης κοινού και μεγάλης οθόνης: «Ο κόσμος ήρθε ανάποδα. Το πάνω κάτω, το έξω μέσα, το δίπλα μακριά. Σε βλέπω, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι είσαι εκεί. Αυτή την περίοδο κάνουμε διδακτορικό στην παράλογη γεωγραφία. Διασχίζουμε κόσμους για να μην συναντηθούμε. Ευτυχώς υπάρχει το σινεμά.»

Συντελεστές:

Ηθοποιοί: Έλενα Τοπαλίδου, Μιχάλης Συριόπουλος

Ιδέα & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Φωτογραφία: Γιώργος Κουτσαλιάρης

Μουσική: Larry Gus

Εφέ & Post Production: Άλεξ Δημητριάδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Μάρια Ρεπούση

Βοηθός Κάμερας: Βαγγέλης Κασαπάκης

Ευχαριστίες : Θοδωρής Κουτσαύτης, Δανάη Τεζαψίδου

Η αφίσα του φετινού φεστιβάλ

H αφίσα

O Μαρίνος Κολοκοτσάς, καλλιτεχνικός διευθυντής της Nowhere Studio, παρουσιάζει την ιδέα της δημιουργίας του εικαστικού της φετινής διοργάνωσης: «Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, μέσα από το τρέιλερ του φεστιβάλ αποδίδει το κυρίαρχο συναισθήματα όλων μας στον καιρό της πανδημίας. Σε μια εποχή περιορισμών και ανατροπών, η μεγαλύτερη προσμονή μας, είναι να συναντηθούμε! Για το κύριο εικαστικό της επικοινωνίας του Φεστιβάλ, επιλέξαμε το στιγμιότυπο του τρέιλερ που απεικονίζει την στιγμή πριν την ένωση των δύο πρωταγωνιστών. Η συνέχεια στα σινεμά!»

H ταινία έναρξης

De Gaulle / Ντε Γκωλ

Γαλλία, 2020, 108’, Έγχρωμο

Σκηνοθεσία: Gabriel Le Bomin

Σενάριο: Gabriel Le Bomin, Valérie Ranson-Enguiale

Πρωταγωνιστούν: Lambert Wilson, Isabelle Carre, Olivier Gourmet

Παραγωγή: VERTIGO PRODUCTIONS

Διανομή στην Ελλάδα: NEO FILMS

1940. Ο Ντε Γκωλ αντιτάσσεται στην προτεινόμενη ανακωχή και πιέζει να συνεχιστεί η στρατιωτική δράση εναντίον των δυνάμεων του Χίτλερ. Καθώς η ανακωχή είναι προ των πυλών, ο Ντε Γκωλ διαφεύγει στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω την οικογένειά του η οποία θα αναγκαστεί να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Εκεί, με σύμμαχο τον Τσώρτσιλ, και στην προσπάθειά του να ενθαρρύνει τα εκατομμύρια των συμπατριωτών του θα εκφωνήσει ένα πύρινο λόγο στο BBC που θα τον μετατρέψει στο σύμβολο της Γαλλικής Αντίστασης.

Ντε Γκωλ.

Διαδικτυακές συναντήσεις με συντελεστές του 21ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

* Mehdi M. BARSAOUI, σκηνοθέτης της ταινίας Un fils / Ένας γιος

* Camille COTTIN, ηθοποιός στην ταινία Les Éblouis / Έκθαμβοι

* Stéphane DEMOUSTIER, σκηνοθέτης της ταινίας La fille au bracelet / Το κορίτσι με το βραχιόλι

* Valérie DONZELLI, σκηνοθέτις της ταινίας Notre Dame / Νοτρ Νταμ

* Marc FITOUSSI, σκηνοθέτης της ταινίας Les Apparences / Τα προσχήματα

* Gabriel LE BOMIN, σκηνοθέτης της ταινίας De Gaulle / Ντε Γκωλ

* Lambert WILSON, ηθοποιός στην ταινία De Gaulle / Ντε Γκωλ

* Grégory MONTEL, ηθοποιός στην ταινία Les parfums / Αρώματα

* Grégory MAGNE, σκηνοθέτης της ταινίας Les parfums / Αρώματα

* François OZON, σκηνοθέτης της ταινίας Été 85 / Καλοκαίρι του ‘85

* Denis PODALYDÈS, ηθοποιός στην ταινία Effacer l’historique / Διαγραφή Ιστορικού

* Keren BEN RAFAEL, σκηνοθέτις και σεναριογράφος της ταινίας À cœur battant / Ένας χτύπος μακριά

* Sarah SUCO, σκηνοθέτις της ταινίας Les Éblouis / Έκθαμβοι

Τιμές Εισιτηρίων:

Τιμή εισιτηρίου ταινιών εκτός Διαγωνιστικού: 3 € η κάθε προβολή.

Οι ταινίες όλων των τμημάτων του Φεστιβάλ εκτός του Διαγωνιστικού, είναι διαθέσιμες για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων. Μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο για μια ταινία για να διασφαλίσετε την θέση σας. Όταν αποφασίσετε να ξεκινήσετε την θέαση (όταν πατήσετε Play), έχετε στη διάθεσή σας 48 ώρες για να την ολοκληρώσετε.

Όλες οι θεάσεις θα σταματήσουν αυτόματα τα μεσάνυχτα της 14ης Απριλίου.

Τιμή εισιτηρίου ταινιών Διαγωνιστικού: 4 € η κάθε προβολή

Οι ταινίες του διαγωνιστικού θα είναι διαθέσιμες για συγκεκριμένες ημερομηνίες: η καθεμία για δυο μέρες.

Η θέαση θα πρέπει να γίνει μέσα στις 48 ώρες διαθεσιμότητας.

Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός πακέτων εισιτηρίων για ενότητες του Φεστιβάλ σε προνομιακή τιμή.

Η προπώληση ξεκινά Δευτέρα 5 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενότητες του 21ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

À cœur battant | Ένας χτύπος μακριά – Keren Ben Rafael

Διαγωνιστικό Τμήμα

De Gaulle| Ντε Γκωλ – Gabriel Le Bomin

Été 85 | Καλοκαίρι του ‘85 – François Ozon

Un fils | Ένας γιος – Mehdi M. Barsaoui

Πανόραμα Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Une vie démente | Παράφορη ζωή - Ann Sirot, Raphaël Balboni

À cœur battant | Ένας χτύπος μακριά – Keren Ben Rafael

Felicità – Bruno Merle

La fille au bracelet | Το κορίτσι με το βραχιόλι – Stéphane Demoustier

Vif-argent | Ασημένιο πνεύμα – Stéphane Batut

Les Parfums | Τα αρώματα – Grégory Magne

Les Éblouis | Έκθαμβοι – Sarah Suco

Les Apparences | Τα προσχήματα – Marc Fitoussi

Louloute – Hubert Viel

Notre Dame | Νοτρ Νταμ – Valérie Donzelli

Thalasso | Θαλασσοθεραπεία – Guillaume Nicloux

Éffacer l’historique | Διαγραφή ιστορικού - Benoît Delépine, Gustave Kervern

Une vie démente | Παράφορη ζωή - Ann Sirot, Raphaël Balboni

Πανόραμα σε συνεργασία με τις πρεσβείες των γαλλόφωνων χωρών

Ελβετία

Les particules | Τα σωματίδια – Blaise Harrison

Le milieu de l’horizon | Πέρα απ’ τον ορίζοντα – Delphine Lehericey

Καναδάς

Kuessipan – Myriam Verreault

Βέλγιο

Filles de joie | Κορίτσια της πιάτσας– Frédéric Fonteyne & Anne Paulicevich

Μαρόκο

Catharsys of the Afina Τales of the Lost World | Κάθαρσις – Yassine Marco Marroccu

Λουξεμβούργο

Demain, je traverse | Αύριο περνάω απέναντι – Sepideh Farsi





Νεανικές Προβολές

Un vrai bonhomme | Γίνε άντρας! – Benjamin Parent

Calamity, une enfance de Martha Jane Canary | Καλάμιτι, το κορίτσι συμφορά – Rémi Chayé

Filles de joie | Κορίτσια της πιάτσας– Frédéric Fonteyne & Anne Paulicevich

Σε συνεργασία με το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Miss Chazelles | Μις Σαζέλ – Thomas Vernay

Lavande | Λεβάντα – Alexandra Naoum

Entracte | Διάλειμμα – Anthony Lemaître

Mardi de 8 à 18 | Τρίτη 8 με 6 – Cecilia de Arce

Ελλάδα-Γαλλία: Κινηματογραφικές Συναντήσεις

Πρώτη ενότητα του αφιερώματος σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ο Γιάννης Οικονομίδης επέλεξε την ταινία J’embrasse pas | Δεν φιλώ… στο στόμα, του André Téchiné

Ο Χρήστος Νίκου επέλεξε την ταινία Les Amants du Pont-Neuf | Οι Εραστές της Γέφυρας, του Leos Carax

Η Εύα Στεφανή επέλεξε την ταινία Au hasard Balthazar | Στην τύχη ο Μπαλταζάρ, του Robert Bresson

Ο Πάνος Κούτρας επέλεξε την ταινία Mouchette, του Robert Bresson

Η Ευαγγελία Κρανιώτη επέλεξε την ταινία La Jetée | Σταθμός αποχαιρετισμού, του Chris Marker

Η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη επέλεξε την ταινία À nos amours | Στους έρωτές μας, του Maurice Pialat

Ο Σύλλας Τζουμέρκας επέλεξε την ταινία L’inconnu du lac | Ο άγνωστος της λίμνης, του Alain Guiraudie

Η Στέλλα Θεωδοράκη επέλεξε την ταινία Le Mépris | Η περιφρόνηση, του Jean-Luc Godard

Ο Γιάννης Οικονομίδης επέλεξε την ταινία J’embrasse pas | Δεν φιλώ… στο στόμα, του André Téchiné





Λευκή Κάρτα - Champs-Élysées Film Festival

Bonheur académie | Η ακαδημία της ευτυχίας – Alain Della Negra, Kaori Kinoshita

Quatrorze ans | Ετών δεκατεσσάρων – Barbara Carlotti

Contes de juillet | Παραμύθια του Ιούλη – Guillaume Brac

Danier Fait Face | Ντανιέλ, το ξύπνημα της άνοιξης – Marine Atlan

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ