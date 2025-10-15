«Φάρμα»: Τα ζώα «ζωντανεύουν» μέσα από τη Νεοελληνική Γλυπτική στην Εθνική Γλυπτοθήκη

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου, παρουσιάζεται στον υπαίθριο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης η «Φάρμα» μια μόνιμη έκθεση με έργα που ανήκουν στη συλλογή της.

Η υπαίθρια έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά ζώων από σπουδαίους καλλιτέχνες όπως η Μπέλλα Ραφτοπούλου (1902-1992), ο Αντώνης Καραχάλιος (1919-2009), ο Γιάννης Αντωνιάδης (1935-2001), ο Νικόλας Δογούλης (1937-2013) και η Φρόσω Ευθυμιάδη Μενεγάκη (1911-1995), η πρώτη Ελληνίδα γλύπτρια που επικεντρώθηκε στη ζωοπλαστική. Τα έργα που παρουσιάζονται, επιλέχθηκαν με βάση το υλικό και το μέγεθος τους, έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του μουσείου.

Η συλλογή, καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής πορείας των δημιουργών, σε διάστημα τριάντα χρόνων, από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970. Σε αυτήν, αντανακλάται η σχέση, τα συναισθήματα και η ξεχωριστή ματιά κάθε καλλιτέχνη, απέναντι στα ζώα και τα πουλιά. Μέσα από τα γλυπτά, αποτυπώνεται η τρυφερότητα που έχει αισθανθεί για το κατοικίδιο του ή το κατοικίδιο κάποιου άλλου, αλλά και για άγνωστα ζώα που τον ενέπνευσαν.

Δημιουργείται μια αίσθηση οικειότητας για τα οικόσιτα ζώα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, αλλά και θαυμασμός για τα άγρια ζώα που ζουν ελεύθερα στη φύση. Τα έργα, απεικονίζονται σε χαρακτηριστικές στάσεις και εκφράσεις, με τρόπο ρεαλιστικό ή αφηρημένο, ανάλογα με το προσωπικό ύφος του δημιουργού και εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο του πάρκου. Οι επισκέπτες της «Φάρμας» θα έρθουν σε επαφή με την ζωοπλαστική, μια ιδιαίτερη μορφή γλυπτικής, μέσα από τα σπάνια ειδώλια και τις προτομές ζώων που οι καλλιτέχνες έχουν φιλοτεχνήσει.

Παράλληλα, στη συλλογή Γλυπτικής της Εθνικής Πινακοθήκης, υπάρχουν εκθέματα και άλλων κορυφαίων γλυπτών όπως ο Πολύγνωτος Βαγής (1894-1965), ο Θανάσης Απάρτης (1899-1972), ο Χρήστος Καπράλος (1909-1993), ο Ευριπίδης Βαβούρης (1911-1987), ο Κώστας Καραχάλιος (1923-2007) και η Ναταλία Μελά (1924-2019). Τα έργα τέχνης των καλλιτεχνών αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της νεοελληνικής γλυπτικής, με την αναπαράσταση ανθρώπινων κυρίως μορφών.

Οι Athens Classical Players, μέλη των εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που ερμηνεύουν χωρίς μαέστρο, θα καλύψουν μουσικά τα εγκαίνια με την εκδήλωση «Η Φάρμα του Antonio: ηχοτοπία και σύμβολα στη μουσική του Antonio Vivaldi».

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η Τώνια Γιαννουδάκη, επιμελήτρια της συλλογής Νεοελληνικής και Ευρωπαϊκής Γλυπτικής της ΕΠΜΑΣ.