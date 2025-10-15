ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Φάρμα»: Τα ζώα «ζωντανεύουν» μέσα από τη Νεοελληνική Γλυπτική στην Εθνική Γλυπτοθήκη

Μια πρωτότυπη έκθεση στο μουσείο γλυπτικής για μικρούς και μεγάλους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Φάρμα»: Τα ζώα «ζωντανεύουν» μέσα από τη Νεοελληνική Γλυπτική στην Εθνική Γλυπτοθήκη Facebook Twitter
0

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου, παρουσιάζεται στον υπαίθριο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης η «Φάρμα» μια μόνιμη έκθεση με έργα που ανήκουν στη συλλογή της. 

Η υπαίθρια έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά ζώων από σπουδαίους καλλιτέχνες όπως η Μπέλλα Ραφτοπούλου (1902-1992), ο Αντώνης Καραχάλιος (1919-2009), ο  Γιάννης Αντωνιάδης (1935-2001), ο Νικόλας Δογούλης (1937-2013) και η Φρόσω Ευθυμιάδη Μενεγάκη (1911-1995), η πρώτη Ελληνίδα γλύπτρια που επικεντρώθηκε στη ζωοπλαστική. Τα έργα που παρουσιάζονται, επιλέχθηκαν με βάση το υλικό και το μέγεθος τους, έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του μουσείου. 

Η συλλογή, καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής πορείας των δημιουργών, σε διάστημα τριάντα χρόνων, από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970. Σε αυτήν, αντανακλάται η σχέση, τα συναισθήματα και η ξεχωριστή ματιά κάθε καλλιτέχνη, απέναντι στα ζώα και τα πουλιά. Μέσα από τα γλυπτά, αποτυπώνεται η τρυφερότητα που έχει αισθανθεί για το κατοικίδιο του ή το κατοικίδιο κάποιου άλλου, αλλά και για άγνωστα ζώα που τον ενέπνευσαν.

Δημιουργείται μια αίσθηση οικειότητας για τα οικόσιτα ζώα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, αλλά και θαυμασμός για τα άγρια ζώα που ζουν ελεύθερα στη φύση. Τα έργα, απεικονίζονται σε χαρακτηριστικές στάσεις και εκφράσεις, με τρόπο ρεαλιστικό ή αφηρημένο, ανάλογα με το προσωπικό ύφος του δημιουργού και εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο του πάρκου. Οι επισκέπτες της «Φάρμας» θα έρθουν σε επαφή με την ζωοπλαστική, μια ιδιαίτερη μορφή γλυπτικής, μέσα από τα σπάνια ειδώλια και τις προτομές ζώων που οι καλλιτέχνες έχουν φιλοτεχνήσει. 

«Φάρμα»: Τα ζώα «ζωντανεύουν» μέσα από τη Νεοελληνική Γλυπτική στην Εθνική Γλυπτοθήκη Facebook Twitter

Παράλληλα, στη συλλογή Γλυπτικής της Εθνικής Πινακοθήκης, υπάρχουν εκθέματα και άλλων κορυφαίων γλυπτών όπως ο Πολύγνωτος Βαγής (1894-1965), ο Θανάσης Απάρτης (1899-1972), ο Χρήστος Καπράλος (1909-1993), ο Ευριπίδης Βαβούρης (1911-1987), ο Κώστας Καραχάλιος (1923-2007) και η Ναταλία Μελά (1924-2019). Τα έργα τέχνης των καλλιτεχνών  αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της νεοελληνικής γλυπτικής, με την αναπαράσταση ανθρώπινων κυρίως μορφών.  

Οι Athens Classical Players, μέλη των εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που ερμηνεύουν χωρίς μαέστρο, θα καλύψουν μουσικά τα εγκαίνια με την εκδήλωση «Η Φάρμα του Antonio: ηχοτοπία και σύμβολα στη μουσική του Antonio Vivaldi».  

«Φάρμα»: Τα ζώα «ζωντανεύουν» μέσα από τη Νεοελληνική Γλυπτική στην Εθνική Γλυπτοθήκη Facebook Twitter

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η Τώνια Γιαννουδάκη, επιμελήτρια της συλλογής Νεοελληνικής και Ευρωπαϊκής Γλυπτικής της ΕΠΜΑΣ. 

«Φάρμα»: Τα ζώα «ζωντανεύουν» μέσα από τη Νεοελληνική Γλυπτική στην Εθνική Γλυπτοθήκη Facebook Twitter
«Φάρμα»: Τα ζώα «ζωντανεύουν» μέσα από τη Νεοελληνική Γλυπτική στην Εθνική Γλυπτοθήκη Facebook Twitter

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η προκλητική δημιουργία του Λούκα Γκουντανίνο «After the Hunt», ο Χρυσός Φοίνικας του Παναχί, το «Good Fortune», το «Black Phone 2» και 4 ακόμα ταινίες στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Πολιτισμός / Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Ο οίκος Vivienne Westwood υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ευκαιρία πολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης»
LIFO NEWSROOM
«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

Πολιτισμός / «Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

«Τα διακυβεύματα ήταν τεράστια. Όλοι ήμασταν σε ένταση. Είχαμε ξοδέψει πέντε χρόνια και 200 εκατομμύρια δολάρια» - Ο παραγωγός του «Τιτανικού» γράφει για την εποχή δημιουργίας της ταινίας που «έσπασε» ταμεία και απέσπασε 11 βραβεία Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδερφή της

Πολιτισμός / Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδελφή της

«Αν και αυτά τα εντυπωσιακά πορτρέτα έχουν εκτεθεί πολλές φορές τα τελευταία 250 χρόνια, θα είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπουμε επιτέλους τη Μαρία Αντουανέτα όπως ήταν πραγματικά, και όχι να τη συγχέουμε με την αδελφή της», δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM
Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Πολιτισμός / Μια αρχαιολόγος έχει βρει πώς μύριζαν τα αρώματα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Θα μιλήσει για αυτό σε μια διάλεξη

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο - Βίλα Γκέτυ και αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», την πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Πολιτισμός / Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον», γράφει ο Άλεν σε κείμενό του, αφιερωμένο στην Αμερικανίδα ηθοποιό
LIFO NEWSROOM
Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Πολιτισμός / Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη
LIFO NEWSROOM
Μία Φάροου: Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Πολιτισμός / Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Το μήνυμα της έρχεται μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους
LIFO NEWSROOM
 
 