Το Dark Sun γίνεται 30 και η Sama' επιστρέφει στην Αθήνα

ΘΕΑΤΡΟ

Αν ήμουν κόκκινο

Το θέατρο Σημείο παρουσιάζει σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Διαμαντή το νέο έργο του κορυφαίου Έλληνα θεατρικού συγγραφέα Άκη Δήμου Αν ήμουν κόκκινο, που είναι γραμμένο κατά παραγγελία και εμπνευσμένο από τη θρυλική θεατρική συγγραφέα Λούλα Αναγνωστάκη. Αφορμή για την παράσταση αποτελεί η επέτειος για τα πενήντα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

7-15/12, θέατρο Σημείο, Χαριλάου Τρικούπη 4 (πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο), Καλλιθέα, Παρ. 20:30, Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:30, είσοδος: 8-16 ευρώ

Η κίτρινη ταπετσαρία

Φωτ.: Χάρης Γεωργιάδης

Το κλασικό διήγημα της γοτθικής λογοτεχνίας Η κίτρινη ταπετσαρία της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν, γραμμένο το 1890, παρουσιάζεται σε σύγχρονη μεταφορά σε σκηνοθεσία της Francesca Minutoli. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα ερμηνεύσει η ηθοποιός Μαρία Μαλταμπέ. Πρόκειται για ένα έργο-φόρο τιμής στο φεμινιστικό κίνημα, στο οποίο μια γυναίκα σε επιλόχεια κατάθλιψη καταγράφει την αλληλεπίδρασή της με τα αφηρημένα σχέδια της κίτρινης ταπετσαρίας του δωματίου της.

5/12-23/1/2025, Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Πέμ. 21:00, είσοδος: 10-13 ευρώ

Το όνειρο της Ιωνίας

Φωτ.: Αλεξάνδρα Ρίμπα

Στο έργο του Αντώνη Κυριακάκη, Το όνειρο της Ιωνίας, τέσσερις αδερφικοί φίλοι στρατολογούνται για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η αποβίβαση στη Σμύρνη, οι ελληνικές νίκες και οι ονειρικές υποδοχές του ελληνικού στρατού στα χωριά της Μ. Ασίας θα τους κάνουν να αισθανθούν μυθικοί ήρωες.

5-15/12, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00, είσοδος: 8-15 ευρώ

Το ακρωτήρι

Φωτ.: Γιώργος Καπλανίδης

Η Μαρία Ναυπλιώτου συναντά τον Δημήτρη Αλεξανδρή στο πολυβραβευμένο έργο του Sharr White σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα της οff Broadway σκηνής, έχοντας αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις. Η υπόθεση αφορά την πορεία της Τζουλιάνα, μιας χαρισματικής και παθιασμένης νευρολόγου, από την κορυφή στην πτώση και από εκεί στην ελπίδα, και μιλά με μοναδικό τρόπο για την ενδιάμεση γκρίζα ζώνη, στην οποία κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια της συνείδησης.

6-29/12, θέατρο Ιλίσια-Βολονάκη, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Τετ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00, είσοδος: 18-22 ευρώ

Τέρας

Ερμηνεύει η Ιωάννα Αγγελίδη.

Σε πανελλήνια πρεμιέρα, το νέο έργο της Αλεξάνδρας Βουτζουράκη για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθετεί η Ραφίκα Σαουίς, δημιουργώντας ένα παιχνίδι στο οποίο οι θεατές συμμετέχουν και ορίζουν τους κανόνες. Η γυναίκα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα που προσδιορίζει την ύπαρξή της με άξονα την αποδοχή της από έναν άντρα-σύντροφο, σύζυγο, εραστή, πατέρα, εργοδότη. Ερμηνεύει η Ιωάννα Αγγελίδη.

8/12-12/1, 21.30, θέατρο Μικρή Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα, είσοδος: 15-18 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Δον Κιχώτης

Μια μεγαλειώδη παραγωγή σε χορογραφία Τιάγκο Μπορντίν.

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανοίγει τη σεζόν με την αναβίωση του κλασικού Δον Κιχώτη του Λούντβιχ Μίνκους, μια μεγαλειώδη παραγωγή σε χορογραφία Τιάγκο Μπορντίν, βασισμένη στην αρχική εκδοχή του Μαριούς Πετιπά, με σκηνικά Γιώργου Σουγλίδη και κοστούμια Μαίρης Κατράντζου. Σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη και με τη συμμετοχή διεθνών σταρ του μπαλέτου στους κεντρικούς ρόλους.

5-28/12, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος - Εθνική Λυρική Σκηνή, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 5, 7, 8, 15, 20, 22, 24, 26, 28/12: 19.30 (Κυριακή & παραμονή Χριστουγέννων: 18.30), είσοδος: 10-70 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Faun

Το γερμανικό συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1998 και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου.

Όλα αυτά τα χρόνια, το όνομά τους έχει γίνει συνώνυμο της μουσικής που συνδυάζει αρχαίες μελωδίες και σύγχρονες ερμηνείες. Το γερμανικό συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1998 και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου με τον μοναδικό συνδυασμό του pagan folk με το darkwave και τη μεσαιωνική μουσική, χρησιμοποιώντας πάρα πολλά παραδοσιακά όργανα και σαγηνευτικά φωνητικά με στίχους σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών.

6/12, 21:00, Gagarin205, Λιοσίων 205, είσοδος: 30-35 ευρώ

Dana Masters

H Dana Masters κάνει μια σόλο καριέρα στην τζαζ, τη soul και την R&B, που είναι πραγματικά ξεχωριστή.

Η απαράμιλλη φωνή που πλαισίωνε τον θρυλικό Van Morrison στην μπάντα του για πολλά χρόνια επιστρέφει στις ρίζες της τέχνης της τα τελευταία χρόνια και κάνει μια σόλο καριέρα στην τζαζ, τη soul και την R&B, που είναι πραγματικά ξεχωριστή. Μαζί της στις πρώτες αυτές συναυλίες της στην Ελλάδα θα είναι και ένα εξαιρετικό τρίο του οποίου ηγείται ο καταπληκτικός πιανίστας, συνθέτης ενορχηστρωτής και παραγωγός Cian Boylan που έχει δουλέψει με τη Sinead O’Connor, τον George Michael, τον Brian Eno, τον Bono ή τον Gregory Porter.

6-9/12, 21:30, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, είσοδος: από 20 ευρώ

Bodyterranean 2.0 Το σώμα αφηγείται

Η παράσταση θολώνει τα όρια μεταξύ μουσικής, τραγουδιού, χορού και θεάτρου.

O Simone Mongelli και η πρωτοποριακή ομάδα του Bodyterranean παρουσιάζουν μια μουσικοκινητική δράση που φέρνει και πάλι στο επίκεντρο το πιο αρχέγονο μουσικό όργανο, το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Η παράσταση θολώνει τα όρια μεταξύ μουσικής, τραγουδιού, χορού και θεάτρου. Η μουσική παράδοση συναντά το σήμερα και μια ποιητική αφηγηματικότητα γεννιέται μέσα από την πολυρυθμία, τη μελωδία, την πολυφωνία, τη κίνηση και τις καθηλωτικές ατμόσφαιρες. Με τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Χαρούλη.

7-8/12, 20:00, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17, Αθήνα, είσοδος: 15-28 ευρώ

Πέτρος Κλαμπάνης

Φωτ.: Γιώργος Λιζάρδος

Ο διεθνούς φήμης Έλληνας μπασίστας και συνθέτης Πέτρος Κλαμπάνης παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Latent Info». Στη σκηνή θα τον πλαισιώσουν δυο σπουδαίοι μουσικοί, οι Kristjan Randalu και Ziv Ravitz.

7/12, 21:00, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα, είσοδος: 17-25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Απεκδύσεις

Κώστας Δαρείος, λάδι σε καμβά, 30x40 cm

Ζώντας σε μια εποχή που όλα ρέουν, σε μια κοινωνία φαινομενικά απελευθερωμένη, αλλά στην ουσία της βαθιά συντηρητική και στερεοτυπική, ο Κώστας Δαρείος μας καλεί να παρατηρήσουμε την αλήθεια του ανθρώπου χωρίς την καθημερινή ενδυμασία-προσωπείο και να εστιάσουμε σε αυτό που αποπνέει κάθε φιγούρα μέσα από τον καμβά τόσο με τη στάση του κορμιού της όσο και με τη δυναμική του προσώπου, έχοντας ως σήμα κατατεθέν, το έντονο βλέμμα.

5-31/12, Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη (μετρό Ακρόπολη), Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30 Τετ. 11:00-17:00, Σάβ. 11:00-16:00

Unfortunately, it is Ρaradise

Renate Graf, Untitled

Μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών της καταξιωμένης φωτογράφου Ρενάτε Γκραφ. Γνωστή για την ποιητική και βαθυστόχαστη προσέγγισή της στο μέσο της αναλογικής φωτογραφίας, το έργο της συχνά συνδέει την εικόνα με τη λογοτεχνία. Στο καλλιτεχνικό της σύμπαν υπάρχουν συγγραφείς όπως ο Φερνάντο Πεσόα, ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ο Μαχμούντ Νταρουίς, ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ.

5/12-18/1/2025, Crux Galerie, Σέκερη 4, Κολωνάκι

Ρένα Ανούση-Ηλία: 70 Χρόνια Δημιουργίας

Ένα από καρδιάς αφιέρωμα των μαθητών της Ρένας Ανούση-Ηλία στη σπουδαία δασκάλα τους.

Ένας ποταμός αγάπης, μια κατάθεση συναισθημάτων υπό μορφή έργων της ψυχής και της τέχνης, ένα από καρδιάς αφιέρωμα των μαθητών της Ρένας Ανούση-Ηλία στη σπουδαία δασκάλα τους. Πρόκειται για τη ζωγράφο-χαράκτρια που για 70 και πλέον χρόνια δημιουργεί και απλόχερα προσφέρει τη γνώση και τους καρπούς του έργου της στους μαθητές της και στην παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα.

5-15/12, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Μαρίνου Αντύπα & Σοφοκλή Βενιζέλου, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Ηλιούπολη

ΠΑΡΤΙ

Folamour

Ο Γάλλος παραγωγός και DJ επιστρέφει στην Αθήνα για να ξεσηκώσει το κοινό.

Το Plisskën Festival Full Circle ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με τους Full Circle για να παρουσιάσει τον Folamour σε μια μοναδική παραγωγή στο Universe Athens. Ο Γάλλος παραγωγός και DJ επιστρέφει στην Αθήνα για να ξεσηκώσει το κοινό με τις ιδιαίτερες επιλογές του σε house και disco ρυθμούς σε ένα αξέχαστο all night long παρτι. Το μουσικό ταξίδι του Folamour είναι ένα μωσαϊκό από ποικίλες επιρροές και βαθιά γνώση.

7/12, 22:30, Universe Live Stage, πάροδος λεωφόρου Κηφισού 87, Αιγάλεω, είσοδος: από 25 ευρώ

Blend with Sama’ Abdulhadi

Φωτ.: Tristan Hollingsworth

Το Oddity Club παίρνει φωτιά, καθώς η αγαπημένη του αθηναϊκού κοινού Sama Abdulhadi επιστρέφει στην Αθήνα με την υπογραφή του Blend. H μαγνητική ενέργεια και oι χαρακτηριστικοί, σκληροί ρυθμοί της θα πυροδοτήσουν τη νύχτα, μαζί με τους residents Mikee και Manolaco. Eτοιμαστείτε για μια απόλυτα εκρηκτική νύχτα.

7/12, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Aθήνα, είσοδος: από 30 ευρώ

Coma x Smut

Τo Coma ενώνει τις δυνάμεις με το Smut και προσκαλεί δυο διεθνείς και δυο Έλληνες καλλιτέχνες για να ικανοποιήσουν τις χορευτικές ορέξεις των φαν τους. Με τους Phara, Salome, Jerm, Devika.

7/12, 23:00, Smut Athens, Βατσαξή 6, είσοδος: 20 ευρώ

Reflected with Ede, Mångata Projekt, Jay Jay & Geo

O Ede έρχεται για να μας ταξιδέψει μέσα από τις μουσικές του παραγωγές και να μας μυήσει στον μουσικό του κόσμο.

Από την Κωνσταντινούπολη στο Βερολίνο και για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο Ede έρχεται για να μας ταξιδέψει μέσα από τις μουσικές του παραγωγές και να μας μυήσει στον μουσικό του κόσμο, έναν κόσμο οικείο και απρόσμενο. Μαζί του θα είναι οι δικοί μας Mångata Projekt, Jay Jay και Geo.

6/12, 23:00, Zed Athens, πλατεία Θεάτρου 10, είσοδος: από 15 ευρώ

Purple Night XXXXXIV

Φωτ.: Max Brudi

Αμέσως μετά από μια περιοδεία στις ΗΠΑ, κυκλοφορίες σε μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες όπως οι HE.SHE.THEY, Polari και Permanent Vacation, οι Boys’ Shorts επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να σας κάνουν να χορέψετε. Με δυο stages και 5 acts, η βραδιά αναμένεται να είναι καυτή και σέξι.

7/12, 23:00, Zed Athens, πλατεία Θεάτρου 10, είσοδος: από 12-16 ευρώ

30 χρόνια Dark Sun

Το Dark Sun, ένα από μακροβιότερα gothic κλαμπ της Αθήνας με έδρα το Περιστέρι, γιορτάζει τριάντα χρόνια αδιάλειπτης πορείας στον κόσμο της σκοτεινής εναλλακτικής μουσικής μέσα από τις κοσμικές θύελλες των ήχων του σκοτεινού ήλιου με ένα πάρτι που θα διαρκέσει δύο ημέρες. Ακριβώς τριάντα χρόνια πριν, τον Δεκέμβριο του 1994, ο σκοτεινός ήλιος άνοιξε μια πύλη, ένα πέρασμα που μας μετέφερε από τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε σε ένα απέραντο σύμπαν ηχητικών συχνοτήτων.

6-8/12, 23:00, Dark Sun, Θηβών 42, Περιστέρι

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

AthensCon 2024

Το πρώτο πραγματικά μεγάλο συνέδριο της χώρας που έχει άμεσες επιρροές από τα Comic-Con και τις εκθέσεις του εξωτερικού που προωθούν τα μοντέρνα χόμπι και τις καθημερινές ασχολίες του κόσμου. Είναι μια γιορτή που αγκαλιάζει όλα τα είδη της ποπ κουλτούρας και τα χόμπι που απορρέουν από αυτήν. Με μια πλειάδα διεθνών καλεσμένων όπως οι Aimee Garcia, Alessandro Pastrovicchio, Claudio Castellini, Guillem March, Huberto Ramos κ.ά.

6-9/12, 10:30, Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), λεωφ. Ποσειδώνος 860, Παλαιό Φάληρο, είσοδος: 9-19 ευρώ