Coachella 2023: H Björk ερμήνευσε παρέα με 864 drones

Η Björk ενσωμάτωσε πάνω από 800 drones στην εμφάνισή της στο φεστιβάλ Coachella 2023 χθες, παρουσιάζοντας ένα υπερθέαμα.

H Björk ερμήνευσε μαζί με μια ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Bjarni Frímann και έδωσε προτεραιότητα στην «απλότητα», όπως την ορίζει η ίδια πάντα, ενώ χρησιμοποίησε 864 drones για να δημιουργούν οπτικά εφέ.

Αρχικά, το σετ είχε προγραμματιστεί να μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Coachella στο YouTube. Ωστόσο, σε μια αμφιλεγόμενη απόφαση, τόσο οι εμφανίσεις της Björk όσο και του Frank Ocean αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα ώρες πριν ανέβουν στη σκηνή οι καλλιτέχνες.

Το σετ που ερμήνευσε η Bjork, το οποίο περιελάμβανε αγαπημένα κομμάτια όπως τα «Isobel», «I’ve Seen It All», «Hyperballad» και «Joga», παρουσιάστηκε με τη συνοδεία των drones που δημιουργούσαν πράσινες, μπλε και κόκκινες εικόνες, ανάλογα με το κομμάτι.

Στο φινάλε του encore, η Bjork ερμήνευσε το «Pluto». «Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας με ενθουσιασμό ότι απόψε ερμήνευσα με 864 drones!!!» έγραψε αργότερα η Björk σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Το σόου απόψε ήταν ορχηστικό όπως και εγώ, όλα είχαν σχέση με την απλότητα: με μια ορχήστρα να παίζει μια επιλογή από τα τραγούδια μου», συνέχισε. «Έτσι, προς τιμήν του υπέροχου φεστιβάλ Coachella… ζήτησα από μια εταιρεία drone, το Studio Drift, να έρθει μαζί μας».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής της αναφέρθηκε στο πόσο ενδιαφέρον έχει η μετάφραση της μουσικής της οπτικά. Για αυτό, συνεργάστηκε μαζί με τον καλλιτέχνη James Merry, που έκανε τα drones να καταγράφουν «αρχιτεκτονικές και βιολογικές κινήσεις».

