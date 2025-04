Άγαλμα της Μαρίας Κάλλας που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Νίκος Φλώρος, κοσμεί κτίριο της UNESCO

Το κεντρικό κτίριο της UNESCO στο Παρίσι κοσμεί από χθες άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Νίκος Φλώρος.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, που έγιναν μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην UNESCO και σε συνεργασία με την Ιταλική Αντιπροσωπεία, ο γλύπτης Νίκος Φλώρος εξήγησε ότι θέλησε το γλυπτό του να είναι χάλκινο γιατί ο χαλκός είναι «ένα υλικό δυνατό και παντοτινό, όπως το ταλέντο και η κληρονομιά της Κάλας». Εξέφρασε, δε, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μετά τη Βενετία και τη Ρώμη το γλυπτό του εκτίθεται στην UNESCO, έναν οργανισμό «που προστατεύει τον πολιτισμό και τη μνήμη του κόσμου».

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος, Γιώργος Κουμουτσάκος, υπογράμμισε ότι η Μαρία Κάλλας ήταν μία παγκόσμια Ελληνίδα, μία «Diva», όπως όλοι την έμαθαν, που με τη μαγική φωνή της έβγαλε την όπερα από τις αίθουσες των μεγάλων θέατρων διευρύνοντας το εξοικειωμένο κοινό. «Με το μεσογειακό της ταμπεραμέντο και αναζητώντας διαρκώς την τελειότητα, η Κάλλας θα είναι αιωνίως μία πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO», κατέληξε ο κ. Κουμουτσάκος.

Ο Ιταλός Μόνιμος Αντιπρόσωπος, Λιμπόριο Στελλίνο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι με την τοποθέτηση του αγάλματος, «δεν αποδίδουμε μόνο τιμή στη γενέτειρά της στην Ελλάδα ή στην Ιταλία όπου θριάμβευσε, αλλά τιμάμε πρωτίστως τον παγκόσμιο και διαχρονικό χαρακτήρα της τέχνης της».

