30 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/11/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Kepler is Free στο Σταύρος Νιάρχος

To ντεμπούτο τους «Teegarden» πριν από 2,5 χρόνια προκάλεσε το πιο ισχυρό word of mouth της πρώτης περιόδου της πανδημίας. Jazz που με το ένα πόδι πατάει στην ηλιόλουστη soul-jazz των ‘70s και με το άλλο στο εναλλακτικό hip-hop των ‘90s, με επιρροές από τη σύγχρονη πειραματική electronica.

6/11, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Φάρος), Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, είσοδος: 8-12 ευρώ

Orgazma και Odile Nyx στο six d.o.g.s

Οι Orgazma είναι μια νέα ελληνόφωνη μπάντα που αντλεί στοιχεία από punk, idm, industrial, rave και dubstep για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα αντάξια του ονόματός της. Η νεαρή Odile Nyx, με καταγωγή από την Κένυα, εμπνέεται απ’ τις industrial, IDM και Synth μουσικές για να δημιουργήσει ένα υβρίδιο χάους και αρμονίας. Μετά τις 00:00 ακολουθεί το δεύτερο Believe της σεζόν με house μουσική.

5/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 6 ευρώ (προπώληση), 8 (ταμείο)

Οι Βήτα Πεις στο Κύτταρο

Μετά τις επισκέψεις τους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, οι Βήτα Πεις επιστρέφουν στο σπίτι τους, σε μiα διαφορετική ζωντανή εμφάνιση με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων και τίτλο «Οίκος 3».

4/11, Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 20:00, είσοδος: 15 ευρώ

Οι New Model Army στο Fuzz

Η εξ αναβολής, από το 2020, επετειακή συναυλία των New Model Army, για τα 40 χρόνια της underground και πάντα πολιτικοποιημένης μπάντας. Μiα δίωρη βραδιά με διαλεγμένα τραγούδια από τη 42χρονη πια δισκογραφία τους.

4/11, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 22:36, είσοδος: 23 ευρώ (προπώληση), 26 ευρώ (ταμείο)

The Nosferatu και Red Sun Revival στο Temple

Το θρυλικό βρετανικό gothic rock συγκρότημα The Nosferatu επιστρέφει στην Αθήνα, με την αρχική σύνθεση του συγκροτήματος. Μαζί τους οι Red Sun Revival, σε μια από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις τους εκτός Αγγλίας. Aftershow στο Death Disco με δωρεάν είσοδο για τους κατόχους εισιτηρίων.

5/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 15 ευρώ (προπώληση), 18 (ταμείο)

Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Σταυρό του Νότου

Ο Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνει ξανά στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για να παρουσιάσει νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του. Μαζί του η Ξένια Ντάνια και η μπάντα του.

4/11-23/12, Σταυρός του Νότου-Κεντρική Σκηνή, Φραντζή & Θαρύπου 35-37, κάθε Παρ. 22:00, είσοδος: 14 ευρώ

Οι Nightstalker στο Gagarin

Οι Nightstalker επιστρέφουν στο Gagarin για να γιορτάσουν τη 10η επέτειο και τη φετινή επανέκδοση του εμβληματικού τους άλμπουμ «Dead Rock Commandos». Μαζί τους οι Last Rizla.

5/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 15 ευρώ (προπώληση), 18 (ταμείο)

Royal Arch και Hiraeth στο six d.o.g.s

Οι Royal Arch, έχοντας ανοίξει στο Release fest τους Mogwai και Nick Cave, ανεβαίνουν στη σκηνή του six d.o.g.s για το πρώτο τους full time show στην Αθήνα. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Hiraeth, ένα ατμοσφαιρικό indie folk ντουέτο από τη Λάρισα.

6/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 7 ευρώ (προπώληση), 9 (ταμείο)

Συναυλία στο Σκοτάδι της Μποφίλιου στο Μιχάλης Κακογιάννης

Η Νατάσσα Μποφίλιου αγκάλιασε την ιδέα των «Σπουδαίων Events» και αποφάσισε να χαρίσει μία συναυλία για την ενίσχυση του οργανισμού «Με Άλλα Μάτια». Στο σκοτάδι, εκεί που οι διαφορές των ανθρώπων εξαφανίζονται, αφήνοντας πίσω γυμνές τις ενσώματες ψυχές τους να συνδεθούν πέρα από τους όποιους διαχωρισμούς.

7-8/11, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, 21:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

Ο Brak παρουσιάζει τον νέο του δίσκο στο Temple

Ο Brak, πρώην μέλος του γκρουπ Χνάρια, παρουσιάζει τον νέο του δίσκο «Σουρεάλ», με special guests τους Ζωγράφος, Lyrical Punishment, Tresspaser, Nost & Belek και τον Dj Millman.

4/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Mask Of Prospero, Saisei 再生, Till Silence Breaks, Kiss Me Cleopatra στο An Club

Τρεις νέες μπάντες, με γνωστά και γνώριμα μέλη, και οι Mask of Prospero, το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου θα κατακλύσουν με τους modern metal ήχους τους το stage του An Club.

5/11, AN Club, Σολωμού 13, 20:00, είσοδος: 8 ευρώ

Ο Freedom Candlemaker στο Ρομάντσο

Ο Κύπριος Freedom Candlemaker επιστρέφει στο Ρομάντσο, για να παρουσιάσει μια πρώτη γεύση από το καινούργιο του υλικό στον επερχόμενο δίσκο του «Ageless». Special guests οι Odysseas Phone Orchestra.

5/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (ταμείο)

Οι Asphyx στο Κύτταρο

Οι Ολλανδοί deathmetalάδες Asphyx έρχονται να γκρεμίσουν το ιστορικό Κύτταρο. Με καινούριο άλμπουμ στις αποσκευές τους και τους Abyssus και Gentihaa, δύο από τις καλύτερες ελληνικές μπάντες αυτήν τη στιγμή, στο line up τους.

5/11, Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 20:00, είσοδος: 22 ευρώ (προπώληση), 25 ευρώ (ταμείο)

Η Stella Bossi στο Oddity Club

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, η Stella Bossi, το μυστηριώδες κορίτσι που συνετέλεσε στην εξωστρέφεια και στη δημοφιλία του βερολινέζικου techno underground, έρχεται για μια μοναδική βραδιά στην Αθήνα. Μαζί της οι Mikee, Mattik & Artemios.

4/11, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Γκάζι, 00:00, είσοδος: 12 ευρώ

«Άρωμα 1830» με τον Ίβο Πογκορέλιτς στο Μέγαρο

Ο βιρτουόζος πιανίστας Ίβο Πογκορέλιτς σε ρόλο σολίστα στη συναυλία που θα δώσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου. Διευθύνει ο Φιλίπ Ογκέν.

4/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χ. Λαμπράκης), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 20-60 ευρώ

Μουσική και τεχνητή νοημοσύνη στο Μέγαρο

Με αφετηρία το ρομπότ Σίμον, που δημιούργησε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια, και υπό την καθοδήγηση του σαξοφωνίστα Δημήτρη Βασιλάκη, η αυθόρμητη πρόζα της τζαζ συνδιαλέγεται επί σκηνής με την τεχνητή νοημοσύνη. Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠA και τη συνεργασία του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

6/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Υποσκήνιο Β'), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 18:00, είσοδος: 5 ευρώ (με τηλεφωνική κράτηση)

Ο Σάκης Παπαδημητρίου στο Μέγαρο

Λάτρης της ποίησης και της λογοτεχνίας, πεζογράφος ο ίδιος, ο 82χρονος Σάκης Παπαδημητρίου μεταφέρει επί σκηνής ένα μοναδικό κράμα εμπειρίας και φρεσκάδας, νοσταλγίας και ορμής, υπηρετώντας την ουσία της τζαζ.

9/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 21:00, είσοδος: 8-18 ευρώ

Τα μπλουζ του Θάνου στο Μέγαρο

Βασικοί συνεργάτες του Θάνου Μικρούτσικου προσεγγίζουν μουσικές στιγμές του συνθέτη με τον τρόπο που εκείνος θα ήθελε. Ερμηνεύει ο Χρήστος Θηβαίος.

6/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 21:00, είσοδος: 10-25 ευρώ

Ο Μιθριδάτης στη μουσική σκηνή Σφίγγα

Ένα hip-hop live show με τον Μιθριδάτη να ερμηνεύει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και από το ρεπερτόριο των Ημισκουμπρίων. Μαζί του στη σκηνή ο Σέξπυρ και στα decks ο DJ Freestone.

4/11, Σφίγγα, Κιάφας & Ζωοδόχου Πηγής 3, είσοδος: 16-30 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Η Αφροδίτη σήμερα», ομαδική έκθεση στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

Το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου, σε συνεργασία με το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας, παρουσιάζει την έκθεση «Η Αφροδίτη σήμερα». Περισσότερα από πενήντα έργα από είκοσι δύο χαράκτες και χαράκτριες, με σκοπό τη διερεύνηση της πρόσληψης της αρχαίας θεάς του έρωτα από τη σύγχρονη τσεχική τέχνη.

9/11/22-31/1/23, Μουσείο Γουναρόπουλου, Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, Τρ.-Σαβ. 9:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

«Resilience», ομαδική έκθεση στο TAF

«Resilience» δηλαδή ανθεκτικότητα, ικανότητα προσαρμογής, αντίστασης, επιβίωσης, επαναφοράς, ισορροπίας, ευελιξίας. Η ανθεκτικότητα σε επίπεδο ανθρώπου και κοινότητας, ανθρωπογενών κατασκευών και φυσικού περιβάλλοντος, θεσμών και κοινωνικής οργάνωσης. Με τη συμμετοχή 25 καλλιτεχνών και επιμέλεια των Εύα Ρεπούσκου και Μαίρη Ρουσιώτη.

31/10-13/11, TAF / The Art Foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, Τετ.-Κυρ. 12:00-20:00, είσοδος ελεύθερη

«Πράξη 5: Ζωγραφική - Γλυπτική 1960-1970» στην Πινακοθήκη Γ. Βογιατζόγλου

Ομαδική έκθεση με έργα 40 καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων γεννημένων μεταξύ 1960-1970 από τη Συλλογή Γ. Βογιατζόγλου. Έργα που μας μεταφέρουν σε αφηρημένους και γνώριμους χώρους, με πρωταγωνιστές οικείες και μυστηριώδεις φυσιογνωμίες, ιχνηλατώντας τις σύγχρονες εικαστικές αναζητήσεις και το στυλ αυτής της γενιάς. Σε επιμέλεια του Θ. Μουτσόπουλου.

7/11/22-14/1/23, Πινακοθήκη Γ. Βογιατζόγλου, Ελ. Βενιζέλου 63, Νέα Ιωνία, Πεμ.-Παρ. 11:00-19:00 & Σαβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

«Νήσος Ουτοπία» του Γιώργου Σταθόπουλου στη Sianti Gallery

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 στις 19:30 εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση του γνωστού ζωγράφου. Νεανικά γυναικεία πρόσωπα, σφριγηλά αγόρια ή και ερωτευμένα ζευγάρια μέσα σε μετέωρα κτίσματα συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό μιας εκρηκτικής χίμαιρας.

4/11-26/11, Sianti Gallery, Βασ. Αλεξάνδρου 2 (πίσω από Εθνική Πινακοθήκη), Τρ., Πέμ. & Παρ. 10:00-20:00, Τετ. 10:00-15:00, Σάβ. 10:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

«Το Τραγούδι της Γης», ομαδική έκθεση στο Πάρκο Τρίτση

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, στις 18:30, εγκαινιάζεται η έκθεση «Το Τραγούδι της Γης» που περιλαμβάνει 25 ζωγραφικά έργα των Χρύσα Βέργη, Κώστα Παπανικολάου, Μανώλη Χάρου και Αχιλλέα Χρηστίδη, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Αθανασίου. Τοπία με τάσεις ρεαλιστικές, αφαιρετικές, ιμπρεσσιονιστικές συνυπάρχουν διαλεκτικά με μνήμες και οπτικά βιώματα από τη Γη που μετουσιώνει τα αντικείμενα και τις επιδράσεις του φωτός στον τόπο μας.

8/11/22-15/1/23, Πάρκο Τρίτση, Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον, καθημερινά 11:00-21:00, είσοδος ελεύθερη

ΗΜΕΡΙΔΑ

«LiteraComics» στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Το Comicdom και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την ημερίδα «LiteraComics – H λογοτεχνία στην 9η τέχνη». Πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, δημιουργοί comics, εκδότες και εκπρόσωποι της σκηνής των comics στην Ελλάδα θα συνομιλήσουν για τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο τεχνών.

5/11, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, 10:30-18:30, είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΒΟΛΗ

«Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση 1821-1896» στο Μέγαρο

Μέσα από άγνωστο αρχειακό υλικό, σχέδια, γκραβούρες και φωτογραφίες η σκηνοθέτις Μαρία Ηλιού, ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ και οι συνεργάτες τους ξεδιπλώνουν σε ένα ντοκιμαντέρ τη συναρπαστική και σχετικά πρόσφατη, για την ηλικία της, ιστορία της Αθήνας.

4-5/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Σάτυροι και Μαινάδες: «Ελληνικά +3» στο Ρομάντσο

Μετά το sold out της προβολής των ελληνικών ταινιών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, επαλαμβάνεται η προβολή για όσους δεν τα κατάφεραν.

6/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 19:30, είσοδος: 7 ευρώ

BAZAAR

Παζάρι βιβλίου από το ΜΙΕΤ στο Παλαιό Χρηματιστήριο

Στο παζάρι θα διατεθεί μεγάλο μέρος των εκδόσεων του ΜΙΕΤ-ΕΛΙΑ (300 τίτλοι) με έκπτωση έως 70%. Πρωτότυπες και μεταφρασμένες μελέτες από όλο το φάσμα των επιστημών του ανθρώπου, της αρχαίας και νεότερης λόγιας γραμματείας, βιβλία τέχνης, κατάλογοι εκθέσεων, φωτογραφικά λευκώματα κ.λπ.

31/10-6/11, Παλαιό Χρηματιστήριο, Σοφοκλέους 8-10, 10:00-18:00, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

Trashformers «Ζήσε το Όνειρο» στο Fuzz

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου το team της ακομπλεξάριστης διασκέδασης θέλει η βραδιά σου να φτάσει σε επίπεδα ακραίας διασκέδασης. Σίγουρα έχεις δει όνειρα τόσο ζωντανά που να μοιάζουν με την πραγματικότητα. Έχεις πάει όμως σ’ ένα πάρτι που να μοιάζει με όνειρο;

5/11, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 22:36, 7 ευρώ (προπώληση), 9 ευρώ (ταμείο)

EVENT

Χορογραφημένα σιντριβάνια στο Κανάλι του Σταύρος Νιάρχος

Τα χορογραφημένα σιντριβάνια στο Κανάλι ΚΠΙΣΝ αποτελούν μια εντυπωσιακή υδάτινη εγκατάσταση, με 59 κατακόρυφους πίδακες και 10 περιστρεφόμενα σιντριβάνια, που δημιουργούν ένα φαντασμαγορικό αξιοθέατο μέρα και νύχτα.

1-30/11, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Κανάλι), Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 10:00-15:00 & 18:00-24:00, ελεύθερη είσοδος