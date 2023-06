Στουρνάρας: «Θέμα ακόμη και ημερών η επενδυτική βαθμίδα της Ελλάδας»

Την πεποίθησή του πως είναι θέμα ημερών η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο Bloomberg δήλωσε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας λίγο μετά την παρουσίαση του προγράμματος της νέας κυβέρνησης. «Είχαμε εκλογές πριν από λίγες μέρες, τώρα υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία», δήλωσε στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg από την πόλη Σίντρα της Πορτογαλίας.

«Αυτή η κυβέρνηση θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις, επομένως είμαι βέβαιος ότι μετά τις προγραμματικές δηλώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση στο κοινοβούλιο, η επενδυτική βαθμίδα θα είναι θέμα λίγων εβδομάδων, αν όχι ημερών».

