Ρουμπινί: Η μεγαλύτερη απάτη της ιστορίας τα κρυπτονομίσματα- Καλύτερη η κοπριά

Ο διάσημος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, γνωστός ως Dr. Doom για την ακριβή πρόβλεψή του σχετικά με την κρίση στην αγορά δανείων το 2008, σχολίασε την πρόσφατη «υπόθεση κρυπτονομισμάτων», όπου εμπλέκεται η Κιμ Καρντάσιαν.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κατηγόρησε την Κιμ Καρντάσιαν για διαφήμιση του EthereumMax στη σελίδα της στο Instagram, λέγοντας ότι έλαβε 250.000 δολάρια σε αντάλλαγμα για τη διαφήμιση του κρυπτονομίσματος, χωρίς να αποκαλύψει ότι πληρώθηκε για να το κάνει.

Η Κιμ Καρντάσιαν καλείται να πληρώσει 1,26 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει την ποινή που της επιβλήθηκε, και ο Μισέλ Ρουμπινί εξέφρασε οργή και απογοήτευση για την εξέλιξη, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον των κρυπτονομισμάτων.

Στη σελίδα του στο Twitter, έγραψε ότι η Κιμ Καρντάσιαν είναι μόνο μία από τις 100 διασημότητες που έχουν «επωφεληθεί αδρά».

«Εκατοντάδες διασημότητες έβγαλαν κέρδη διαφημίζοντας τα shitcoins των εγκληματιών και τις κρυπτο-απάτες, εξαπατώντας κορόιδα. Τα πρόστιμα είναι πολύ μικρά. Θα έπρεπε να διώκονται», έγραψε αναφερόμενος στην περίπτωση της διάσημης σταρ.

100s of celebrities handsomely profited by peddling criminal shitcoins & crypto scams shafting suckers. The current fines are only a slap on the wrist.They should be prosecuted. Kim Kardashian pays $1.26mn to settle charges with SEC over crypto promotion https://t.co/Vy3ZQjm254

Σε επόμενο μήνυμα, χαρακτήρισε επίσης τα κρυπτονομίσματα ως «την μεγαλύτερη απάτης της χρηματοπιστωτικής ιστορίας», προσθέτοντας πως «αξίζουν λιγότερα και από την κοπριά».

«Ο χαρακτηρισμός των κρυπτονομισμάτων ως "shitcoins" μπορεί να αποτελεί προσβολή για κοπριά/σκ@@ά. Το τελευταίο είναι πολύ πολύτιμο ως φυσικό λίπασμα, ενώ τα τοξικά shitcoins είναι άχρηστα & μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε, η πραγματική τους αξία δεν είναι μηδενική- είναι μάλλον αρνητική», έγραψε.

Calling cryptocurrencies as “shitcoins” may be an insult to manure/shit. The latter is very valuable as a natural fertilizer while toxic shitcoins are useless & pollute the environment. Thus their true value isn’t 0; it is rather negative given their negative externalities🤮🤑💩