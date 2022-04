Eurostat: Στο 9,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Στο 9,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, μετά το 8% που διαμορφώθηκε τον Μάρτιο. Σε ό,τι αφορά στον Απρίλιο, ο υψηλότερος πληθωρισμός καταγράφεται στην Εσθονία με 19% και ακολουθούν η Λιθουανία (16,6%), η Λετονία (13,2%), η Ολλανδία (11,2%), η Σλοβακία (10,9%) και η Ελλάδα.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,5%, από 7,4% που ήταν τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat.

Η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται στην ενέργεια- 38% από 44,4% τον Μάρτιο) και ακολουθούν τρόφιμα, αλκοόλ και προϊόντα καπνού (6,4% από 5%), τα βιομηχανικά μη ενεργειακά αγαθά (3,8% από 3,4% τον Μάρτιο και οι υπηρεσίες (3,3% από 2,7%).

Euro area #inflation up to 7.5% in April 2022: energy +38.0%, food +6.4%, other goods +3.8%, services +3.3% - flash estimate https://t.co/w6PvwGYiUH pic.twitter.com/AmCTAcMPCX