Ο Ντόναλντ Τραμπ μολύνθηκε από τον δυνητικά θανατηφόρο κορωνοϊό Sars-Cov-2 και η είδηση του θετικού τεστ στο Νο1 του Λευκού Οίκου, είχε τεράστιο αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα, επηρεάζοντας τα χρηματιστήρια.

Σε πολλές αγορές σημειώθηκαν ρευστοποιήσεις, παρότι ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος ηγέτης που μολύνεται. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου είχαν επίσης νοσήσει με Covid-19. Ο Τζόνσον μάλιστα κατέληξε σε μονάδα εντατικής θεραπείας όπου, όπως θυμόταν αργότερα, «τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε κατάληξη».

Όμως ο 74χρονος Τραμπ είναι μεγαλύτερος σε ηλικία και στατιστικά διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτούς τους άλλους δύο ηγέτες που επίσης είχαν υποτιμήσει αρχικά την πανδημία. Η είδηση επηρέασε τις διεθνείς αγορές περισσότερο από την ασθένεια οποιουδήποτε άλλου αρχηγού κράτους.

Τα χρηματιστήρια στην Ασία αντέδρασαν με ύφεση ενώ πτωτικά ξεκίνησαν και οι ευρωπαϊκές μετοχές προοικονομώντας το κλίμα και για τα αμερικανικά χρηματιστήρια. Τα futures στον δείκτη S&P 500 έπεσαν κατά 1,7% και συμβόλαια που συνδέονται με τον δείκτη Nasdaq-100 σημειώσαν ύφεση κατά 2,3% σύμφωνα με την Wall Street Journal.



Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε νωρίτερα πτώση 0,5%, αν και περιόρισε τις αρχικές του απώλειες που έφθασαν έως και το 1,1%. Ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 έπεσαν κατά 0,8%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,6%.



Τόσο ο Τραμπ όσο και η επίσης θετική στον κορωνοϊό Μελάνια τίθενται από σήμερα σε καραντίνα, μόλις έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο προσωπικός του γιατρός ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά την διάρκεια της "ανάρρωσής" του». Από την αρχή της πανδημίας στις ΗΠΑ, έχουν καταλήξει περισσότεροι από 207.800 ασθενείς από κορωνοϊό.

Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει πόσο καιρό θα διαρκέσει η καραντίνα αφού όλα θα εξαρτηθούν από τα συμπτώματα που ίσως εκδηλωθούν και την διάρκειά τους. Αλλά ακόμα και αν ο Τραμπ βγει αρνητικός σε 14 ημέρες, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα είναι σε θέση να δώσει το παρών σε προεκλογικές συγκεντρώσεις σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες - «κλειδιά»: το Ουισκόνσιν, τη Φλόριντα και την Αριζόνα, ούτε φυσικά και στο επόμενο προγραμματισμένο ντιμπέιτ τις 15ης Οκτωβρίου.

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ νοσήσει πολύ βαριά και δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα προεδρικά του καθήκοντα, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς θα αναλάβει την διακυβέρνηση των ΗΠΑ.



«Σε αυτή τη φάση είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσει κανείς πόσο θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις αγορές σημειώθηκαν ρευστοποιήσεις ως μια αντανακλαστική αντίδραση στην είδηση, το οποίο είναι κατανοητό», σχολίασε ο επικεφαλής ανάλυσης της ANZ για τις ασιατικές αγορές, Κουν Γκοχ.

Ευχές για το προεδρικό ζεύγος εκφράστηκαν από κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η Ινδία και η Βρετανία. «Εύχομαι στον φίλο μου, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών @realDonaldTrump και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ταχεία ανάρρωση και καλή υγεία», έγραψε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο twitter.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν ανάρτησε μήνυμα συμπαράστασης στον επίσημο λογαριασμό του: «Οι καλύτερες ευχές μας στον Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή σε άριστη υγεία. Η κυβέρνηση και ο λαός της Ταϊβάν στέκονται στο πλευρό των ΗΠΑ σε αυτή την δύσκολη περίοδο».

Our best wishes to @realDonaldTrump & @FLOTUS for a speedy recovery & return to full health. The government & people of Taiwan stand with the U.S. at this testing time. https://t.co/wrSyXB4uGj