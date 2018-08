«Ημέρα γιορτής» χαρακτηρίζει τη σημερινή ο Κλάους Ρέγκλινγκ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που ανέβασε στο Twitter.

Ο γενικός διευθυντής του ΕSM επαναλαμβάνει παράλληλα ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

«Σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής. Η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα του ΕSM και θα ανακτήσει την οικονομική της ανεξαρτησία» αναφέρει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και θυμίζει ότι πριν από οχτώ χρόνια η Ελλάδα αντιμετωπίζοντας σοβαρότατες δυσκολίες έχασε την πρόσβαση στις αγορές.

«Έκτοτε η ελληνική οικονομία, ο ελληνικός λαός δούλεψαν πολύ σκληρά για να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα, να εκσυγχρονίσουν την οικονομία και να δημιουργήσουν ξανά ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί» σημειώνει και προσθέτει:

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν προκειμένου η ελληνική οικονομία να γίνει μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της. Ο ESM θα είναι ένας μακροχρόνιος εταίρος της Ελλάδας. Έχουμε συμφέρον να τα πάει καλά στο μέλλον η ελληνική οικονομία».

Δείτε το βίντεο:

