Η νέα παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου Hotel "AntiOedipus", ένα ψηφιακό παιχνίδι ταυτοτήτων για αβαταρ και ατομικότητες, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 3 Μαρτίου 2021 στο Centre Pompidou Paris σε συνεργασία με το IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique). Πρόκειται για μια καινοτόμα παράσταση που πραγματοποιείται ζωντανά μέσω Ζoom από 5 διαφορετικές ζώνες ώρας.

Το έργο είναι βασισμένο στη Σύγχρονη Όπερα Oedipus: Sex with Mum was Blinding που δημιουργήθηκε από την ODC σε συνεργασία με το Stanford University (CCRMA) και βραβεύτηκε με το Καλλιτεχνικό Βραβείο Fulbright. Η παράσταση έκανε Παγκόσμια Πρεμιέρα στο BAM (Brooklyn Academy of Music) της Νέας Υόρκης.

Πώς επηρεάζει αυτή η νέα πραγματικότητα τo συλλογικό ασύνειδο; Άραγε, μπορούμε να μιλάμε για μια αναδυόμενη παγκόσμια Αγορά; Ήρθε η ώρα της εμβάθυνσης στον εαυτό αλλά και της διασύνδεσης με το συλλογικό. Το Hotel "AntiOedipus" αναφέρεται στη ρευστή ταυτότητα των Deleuze-Guattari και στην ιδέα ενός διαρκώς εξελισσόμενου εαυτού.

Εδώ, οι τεχνολογίες gaming, face recognition και AR (Augmented Reality) συνδυάζονται με live visuals και «αναβαθμίζουν» ριζικά την εμπειρία της ψηφιακής παράστασης. Οι θεατές διαλέγουν το άβατάρ τους και εισέρχονται σε αυτό το ψηφιακό ξενοδοχείο, κινούνται ελεύθερα από το ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου στο άλλο, συναντιόνται με άλλους θεατές στο virtual bar. Πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι ενώνουν τις φωνές τους σε μία νέα παγκόσμια Αγορά, άλλοι κρυφοκοιτάζουν μέσα από κλειδαρότρυπες σε ψυχαναλυτικές συνεδρίες ή πίσω από κλειστές πόρτες στις πιο προσωπικές στιγμές του Οιδίποδα και της Ιοκάστης.

Το Hotel "AntiOedipus" μάς προσκαλεί σε ένα καθολικό παιχνίδι ταυτοτήτων όπου θα εξερευνήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Τη μουσική σύνθεση υπογράφει η αγαπητή στην Ελλάδα τσελίστα Julia Kent, γνωστή και από τη συνεργασία της με τους Antony & the Johnsons, ενώ τα live visuals η Stephanie Sherriff από το CCRMA (Computer Center for Musiic & Acoustics) του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Αυτή είναι η τρίτη ψηφιακή παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου μέσω Ζoom. Οι προηγούμενες ψηφιακές παραστάσεις της σκηνοθέτιδας στέφθηκαν με μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Oι δημιουργίες Aède of the Ocean and Land και Traces of Antigone συνεχίζουν τη διεθνή τους περιοδεία κερδίζοντας διακρίσεις όπως το διεθνές βραβείο «Amazon Award» και «Italian Critics Award nomination».

Η συγγραφέας και σκηνοθέτιδα Έλλη Παπακωνσταντίνου είναι γνωστή για τη χαρακτηριστική αφηγηματική της γλώσσα ("cinematic operas") που συνδυάζει ζωντανή μουσική και ζωντανή κινηματογράφηση.

Το 2021 τη βρίσκει να ετοιμάζεται για τέσσερις μεγάλες συνεργασίες. Μετά το Hotel "AntiOedipus" στο Centre Pompidou Paris, θα παρουσιάσει στο Operadagen Festival της Ολλανδίας, ένα από τα πέντε σημαντικότερα φεστιβάλ μουσικού θεάτρου στον κόσμο, 10 με 12 Μαΐου, την τελευταία της παράσταση «Ίχνη της Αντιγόνης». Η παράσταση αυτή αναμένεται τον Μάρτιο να παρουσιαστεί και στο Centre Pompidou, σε συνέχεια της παρουσίασης του Hotel "AntiOedipus".

Το Φεστιβάλ της Αβινιόν την προσκάλεσε αυτό το καλοκαίρι με το αντιφασιστικό έργο The Kindly Ones, που παίζεται σε Ευρωπαϊκά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης (πέρσι στο Στρατόπεδο του Μαουτχάουζεν και αργότερα το 2022 στο Άουσβιτς). Στην Αβινιόν το έργο θα παρουσιαστεί στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Camps de Milles στην Aix-En-Provence, στην εκλογική περιφέρεια της Μαρί Λεπέν, όπου και θα μεταφέρονται με ειδικά λεωφορεία οι θεατές από την Αβινιόν ενώ ακολουθεί τον Ιούλιο το Αυστριακό Φεστιβάλ La Strada (31.07.21).

Το Εθνικό Θέατρο της Σουηδίας (Dramaten) της ανέθεσε να συγγράψει για το Ensemble της Πρώτης Σκηνής της Σουηδίας και να σκηνοθετήσει στην Κεντρική Σκηνή της Στοκχόλμης ένα έργο βασισμένο στον μύθο της Άλκηστης. Το μουσικό φεμινιστικό έργο έχει προσωρινό τίτλο Alcestis room και αυτή την εποχή ολοκληρώνει η Παπακωνσταντίνου τη συγγραφή του σε επαφή με τον θίασο του Εθνικού.

Έλλη Παπακωνσταντίνου - Hotel "AntiOedipus"

Παγκόσμια Πρεμιέρα: Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Centre Pompidou Paris, σε συνεργασία με το IRCAM

Εισιτήρια: Κανονικό: 13,75€, Ειδικό εισιτήριο αλληλεγγύης: 38,10€, Εκπτωτικό Εισιτήριο: 11,63€

