Με αρκετά φουτουριστικά στοιχεία, ο Weeknd πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του στο φετινό το ημίχρονο του Super Bowl. Ξεκίνησε το σετ του, ντυμένος με το χαρακτηριστικό κόκκινο σακκάκι που φοράει τελευταία, μέσα σε ένα σκηνικό που έμοιαζε με τους ουρανοξύστες του Λας Βέγκας ενώ ταυτόχρονα τον συνόδευε μια μεγάλη χορωδία που όλα τα μέλη της φορούσαν γυαλιά με κόκκινα φωτάκια.

Άνοιξε την εμφάνιση με τα κομμάτια ‘Starboy’ και ‘The Hills’ ενώ όταν άρχισαν οι πρώτες νότες του ‘Can’t Feel My Face’ μπήκε σε ένα στενό αλλά ολοφώτιστο διάδρομο μαζί με χορευτές που τα πρόσωπα τους ήταν καλημένα με επίδεσμους. Βγήκε στην κεντρική σκηνή πάλι για να πει τα ‘I Feel It Coming’ και ‘Save Your Tears’. Μετά από αυτά κατέβηκε στο στάδιο μαζί με τους χορευτές τους με το που ακούστηκε το πασίγνωστο sample από το ‘House of Balloons’ (που δεν είναι άλλο από το ρεφραίν του ‘Happy House’ των Siouxsie and the Banshees). Η εμφάνιση έκλεισε με τους περφόρμερ να χορεύουν ξέφρενα το ‘Blinding Lights’.

Φωτ.: Getty Images/Ideal Image

Ο Weeknd είχε αποκαλύψει λίγες μέρες πριν ότι δεν έχει καλεσμένους-έκπληξη στο σόου του ενώ φημολογείται ότι έβαλε 7 εκατομμύρια δολάρια από την τσέπη του για τα έξοδα της παραγωγής. Η εμφάνιση του διεξάχθηκε μέσα στην αρένα σεν αντίθεση με τα τελευταία χρόνια που συνήθως οι συναυλίες γίνονται σε μια σκηνή εκτός τουγηπέδου. Επιπλέον, η φετινή παραγωγή λόγω της πανδημίας ήταν μικρότερη σε μέγεθος και με λιγότερο προσωπικό από ότι συνηθίζεται και χρειάζεται γενικότερα.

Φωτ.: Getty Images/Ideal Image

Παρόλα αυτά, ο Weeknd εντυπωσίασε από το μέγεθος της ερμηνείας και της ενέργειας του σε μια ασυνήθιστη βραδιά, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα κομμάτια του ήταν λογοκριμένα (για να είναι κατάλληλα για όλη την οικογένεια) και με το στάδιο σχεδόν μισό από κόσμο. Οι χορευτές που έμοιαζαν σαν μούμιες με κουστούμι και χόρευαν σπασμωδικά σαν να γύρναγαν βίντεο για το TikTok ήταν μια ιδανική μεταφορά για τις μάσκες στην εποχή του Covid-19 ενώ το μικρόφωνο και ο χαμηλός ήχος πολλές φορές πρόδιδε την ίδια την φωνή του. Προς τιμήν του, τραγούδησε ζωντανα και χωρίς lip-synching.

Φωτ.: Getty Images/Ideal Image

Ο Tesfaye υποσχέθηκε μια κινηματογραφική εμπειρία και η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του ήταν μια ολιγόλεπτη απόδραση χωρίς να χάνει στο ελάχιστο την διάθεση του για πάρτι. Στο τέλος απέδειξε παρά το φετινό απαράδεκτο σνομπάρισμα που του έκαναν στα βραβεία Grammy ότι είναι ίσως ο σημαντικότερος μουσικός της περιόδου που διανύουμε.

