Η εταιρία παραγωγής MGM ανέθεσε στη Μίσα Γκριν να γράψει και να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στο επόμενο «Tomb Raider», όπου η Αλίσια Βικάντερ θα επιστρέψει ξανά ως Λάρα Κροφτ.

Η επιλογή της Μίσα Γκριν έρχεται μετά την αποχώρηση του Μπεν Γουίτλεϊ που αν και ανακοινώθηκε αρχικά -ήδη από τα μέσα του 2019- ότι θα σκηνοθετούσε το σίκουελ, τελικά αποσύρθηκε από την ταινία, αναλαμβάνοντας να κάνει το «Meg 2».

Η Μίσα Γκριν ξεχώρισε μέσα από το Lovecraft Country, το οποίο σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο για το HBO, ενώ στο βιογραφικό περιλαμβάνονται πολλές γνωστές σειρές, όπως τα «Sons of Anarchy» και «Heroes».

Με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής της στο «Tomb Raider 2», η Μίσα Γκριν δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Twitter, δηλώνοντας μεταξύ άλλων φαν των videogames ενώ έκανε και ένα tease για το πού θα κατευθυνθεί η ιστορία.

My fav from classic era is Legend & from survival era it’s a tie between Rise & Shadow. So I’m thinking something like:



🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️



*whispers* Who’s as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider