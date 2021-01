Η ταινία «Μήλα» του Χρήστου Νίκου, είναι η ελληνική πρόταση που θα διεκδικήσει υποψηφιότητα στα Όσκαρ 2021, στην κατηγορία καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Τα Μήλα, θα προβάλλονται διαδικτυακά την Κυριακή 17/1 και για ένα εικοσιτετράωρο, με ελεύθερη πρόσβαση, παρέχοντας τη δυνατότητα και στους ψηφοφόρους της Αμερικανικής Ακαδημίας να δουν την ταινία. Συμπαραγωγός του φιλμ είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου



Στην ίδια πλατφόρμα, μαζί με τα «Μήλα» θα είναι διαθέσιμη και η ταινία «Index» του Νικόλα Κολοβού, που προσδοκά την είσοδό της στην πεντάδα υποψηφίων για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους. Η απονομή των βραβείων Όσκαρ είναι προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 2021.



Η online προβολή των δύο ελληνικών ταινιών πρόκειται για κοινή δράση του Los Angeles Greek Film Festival και του UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture.

Τα «Μήλα», στη διαδρομή τους προς το Όσκαρ, έχουν πολύτιμη σύμμαχό τους την Κέιτ Μπλάνσετ. Ως γνωστόν, η διάσημη ηθοποιός συνδράμει από τη θέση του executive producer στην προώθηση της ταινίας. Ενδεικτική ήταν η συζήτηση στο κανάλι του διαδικτυακού περιοδικού TheWrap στο YouTube, στις 7 Δεκεμβρίου 2020, όταν η Κέιτ Μπλάνσετ σύστησε τον Έλληνα σκηνοθέτη στο κοινό και στα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας.



Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόβλεψη του περιοδικού Variety, τα «Μήλα» ανεβαίνουν στη 16η θέση ανάμεσα σε ταινίες από 70 χώρες, που φιλοδοξούν να ακουστούν στην πεντάδα των υποψηφίων για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, ενώ το περιοδικό The Hollywood Reporter έχει τα «Μήλα» ανάμεσα στις τρεις καλύτερες ξενόγλωσσες ταινίες του 2020.

«Τα ''Μήλα'' είναι μία λεπτή σάτιρα για την τεχνολογία, για τα apple στις τσέπες μας που μας κλέβουν τη μνήμη και την προσωπική μας ταυτότητα. Ο ήρωας της ταινίας, όμως, ξυπνάει με αμνησία σε έναν αναλογικό κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά για να καταγράψει σε μία παλιά Polaroid τις καινούργιες εμπειρίες του, που θα τον βοηθήσουν να συνθέσει μία νέα μνήμη», γράφει το περιοδικό.



Προηγήθηκε η μεγάλη πορεία της ταινίας σε διεθνή φεστιβάλ, με βραβεία και καλές κριτικές, στη διάρκεια μίας δύσκολης χρονιάς λόγω της πανδημίας, που έφερε την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα σε μία πρωτόγνωρη καθημερινότητα.

Τα «Μήλα» είναι συμπαραγωγή Ελλάδας, Πολωνίας, Σλοβενίας και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Το σενάριο είναι του Χρήστου Νίκου και του Σταύρου Ράπτη. Ερμηνεύουν ο Άρης Σερβετάλης, η Σοφία Γεωργοβασίλη, η Άννα Καλαϊτζίδου και ο Αργύρης Μπακιρτζής.

