Την έντονη αντίδραση των μουσικών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει η είδηση ότι η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον απέρριψε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μια συμφωνία για περιοδείες «χωρίς βίζα» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Χθες, έγινε γνωστό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε μια συμφωνία από την ΕΕ, που θα επέτρεπε στους μουσικούς να εισέλθουν σε χώρες που ανήκουν στην Ένωση χωρίς βίζα.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στο NME ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ανέφερε δε ότι πρόκειται για «λανθασμένες και παραπλανητικές ειδήσεις από ανώνυμες πηγές της ΕΕ» και ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο πίεσε για μια πιο φιλόδοξη συμφωνία με την ΕΕ σχετικά με την προσωρινή κυκλοφορία των επιχειρηματιών, η οποία θα κάλυπτε μουσικούς και άλλους. Αλλά οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν από την ΕΕ» δήλωσε.

Η εμπορική συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον μετά το Brexit με την ΕΕ επιτρέπει σε εργαζομένους από ορισμένα επαγγέλματα να ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για βίζα.

Ωστόσο, οι μουσικοί δεν καλύπτονται από την συμφωνία, προσθέτοντας τεράστιο κόστος στις περιοδείες τους.

Μια νέα έκθεση, που αποκάλυψε ο Independent ανέφερε ότι η πρόταση, η οποία θα μπορούσε να απαλλάξει τους ερμηνευτές από την ανάγκη βίζας προκειμένου να εισέλθουν σε χώρες στην ΕΕ, για ταξίδια μικρότερα των 90 ημερών, απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Τζόνσον.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε την προσφορά επειδή δεν θέλει να δώσει τις ίδιες ελευθερίες σε καλλιτέχνες της ΕΕ που επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο.

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον frontman των Radiohead, Thom Yorke και τον Geoff Barrow των Portishead, που κυκλοφόρησε το hashtag «BorisKilledMusic».

So The Government refused to give what 230,000 people asked for



Please RT #BorisKilledMusic and tag @BorisJohnson in on it https://t.co/MDJO0HKKHV