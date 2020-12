Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Τακ Τάκερ, διάσημος βετεράνος animator που βρίσκονταν πίσω από την παιδική σειρά «Μπομπ Σφουγγαράκης».

Ο γνωστός animator και διευθυντής storyboard του Hey Arnold! και του Μπομπ Σφουγγαράκη πέθανε στις 22 Δεκεμβρίου. «Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια του Τακ Τάκερ ανακοινώνει τον θάνατο του πατέρα, συζύγου, γιου, αδερφού και θείου μας. Ξέρουμε ότι αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνώρισαν» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση των οικείων του.

Στις αρχές της καριέρας του, ο κατά κόσμον Ουίλιαμ Όσμπορν Τάκερ Γ' είχε εργαστεί στο Pinocchio και στη γνωστή ταινία The Little Mermaid, ενώ αργότερα συμμετείχε και στη σειρά The Simpsons.

Όταν έγινε διευθυντής storyboard συμμετείχε σε σειρές όπως οι Family Guy, The Adventures of Jimmy Neutron, A.L.F. και Camp Lazlo! Πιο πρόσφατα είχε σκηνοθετήσει επεισόδια των The Fairly OddParents.

Ο Τάκερ δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Longwood της Βιρτζίνια, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Το 2011, κέρδισε το βραβείο Annie, το οποίο μοιράστηκε με άλλους τρεις συναδέλφους του για την καλύτερη μουσική στην τηλεοπτική παραγωγή για το SpongeBob.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Craig Bartlett (@craigbartlett)

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr