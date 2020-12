Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα των σίκουελ του Avatar έδωσε στη δημοσιότητα ο παραγωγός Jon Landau αν και η προβολή μιας καινούργιας ταινίας απέχει ακόμη αρκετά.

Σε στάδιο παραγωγής βρίσκονται ήδη τέσσερα σίκουελ της ταινίας, με το Avatar 2 να φτάνει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2022 και το Avatar 5 να γράφει το φινάλε του franchise τον Δεκέμβριο του 2028.

Τραβηγμένες από απόσταση, οι εικόνες, που αναδημοσίευσε ο Τζέιμς Κάμερον, δείχνουν μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά ίσως κομμάτια του σετ, που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα.

Στην πρώτη φωτογραφία, διακρίνεται ένα τεράστιο σκάφος με ηθοποιούς να στέκονται πάνω σε αυτό, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για πρωταγωνιστές ή κομπάρσους ενώ ασαφές παραμένει επίσης πώς ακριβώς το σκάφος θα εξελίξει την ιστορία του Avatar. Η επόμενη φωτογραφία δείχνει μια Mercedes-Benz με ειδική κάμερα, η οποία οπωσδήποτε επιτείνει το μυστήριο γύρω από την πλοκή.

The last set for 2020 filming —The Matador (a 50’ forward command boat) on a 16-ton, 360 degree motion-control base. Three Technocranes and a Russian Arm mounted on top of a Mercedes-Benz. Just another day on the set of the Avatar sequels. (credit @jonlandau) pic.twitter.com/MB6dzUzeEr