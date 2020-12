Η οικογένεια του Κρις Κορνέλ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του καλλιτέχνη, ηχογραφημένο ένα χρόνο πριν πεθάνει.

Το No One Sings Like You Anymore, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα τραγούδια των Prince, Τζον Λένον κ.λπ.

Οι επιλογές είναι «μια προσωπική ματιά στους αγαπημένους του καλλιτέχνες και τα τραγούδια που τον άγγιξαν», δήλωσε η χήρα του Κορνέλ, Βίκυ.

Ο Κορνέλ, 52 ετών, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου το 2017 και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Ο διάσημος τραγουδιστής, με τους Soundgarden είχε κερδίσει Grammy για τα singles Black Hole Sun και Spoonman.

Ως σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφόρησε τέσσερα στούντιο άλμπουμ και σημείωσε επιτυχία το 2006 με το You Know My Name, το θέμα της πρώτης ταινίας Bond με τον Ντάνιελ Κρεγκ, στο Casino Royale.

Το No One Sings Like You Anymore ηχογραφήθηκε το 2016 με τον παραγωγό Μπένταν Ο' Μπράιαν, ο οποίος έχει δημιουργήσει άλμπουμ για τους Pearl Jam, Bruce Springsteen και AC/DC.

Ο Κορνέλ έπαιξε όλα τα όργανα, σε τραγούδια όπως το Nothing Compares 2U ένα κομμάτι του Prince που απογείωσε η Σινέιντ Ο' Κόνορ, το Showdown των Electric Light Orchestra και το Watching The Wheels του Τζον Λένον.

Περιλαμβάνει επίσης την πιο blues, δική του έκδοση του Stay With Me Baby της Lorraine Ellison, το οποίο είχε προηγουμένως εμφανιστεί στη σειρά του HBO, Vinyl, και το Patience από τους Guns N 'Roses', που πρωτοακούστηκε τον Ιούλιο.

«Αυτό το άλμπουμ είναι τόσο ξεχωριστό γιατί είναι ένα πλήρες έργο τέχνης, που ο Κρις δημιούργησε από την αρχή έως το τέλος» δήλωσε η σύζυγός του.

«Δεν περίμενε να το κυκλοφορήσει. Αυτή η στιγμή είναι γλυκόπικρη γιατί θα έπρεπε να είναι εδώ να το κάνει μόνος του. Και τώρα μοιραζόμαστε αυτό το ξεχωριστό άλμπουμ με τόση χαρά αλλά και πόνο. Όλοι μας θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή του για να θεραπευτούμε και να πάρουμε κουράγιο φέτος, ειδικά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

»Είμαι τόσο περήφανη γι 'αυτόν και αυτόν τον εκπληκτικό δίσκο, που για μένα δείχνει γιατί θα είναι πάντα αγαπητός και μια από τις μεγαλύτερες φωνές της εποχής μας» πρόσθεσε.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε σήμερα σε streaming ενώ τον Μάρτιο του 2021 θα είναι διαθέσιμο και έκδοση σε βινύλιο.

Mε πληροφορίες του pitchfork/Rollind Stone/BBC

