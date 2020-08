Πέθανε σε ηλικία 83 ετών από επιπλοκές του κορωνοϊού ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός Trini Lopez.

O Trini Lopez μεσουράνησε κατά τη δεκαετία του 1960 με τις ερμηνείες κομματιών όπως τα «If I Had a Hammer» και «Lemon Tree», ενώ εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το «The Dirty Dozen». Τον θάνατο του καλλιτέχνη επιβεβαίωσε στο Hollywood Reporter ο συνεργάτης του Joe Chavira.

Το ντουέτο είχε πρόσφατα ολοκληρώσει ένα τραγούδι με τίτλο «If By Now» τα έσοδα από το οποίο θα προσφερόταν σε τράπεζες τροφίμων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού. «Πέθανε από αυτό που προσπαθούσε να πολεμήσει», ανέφερε στο Associated Press ο Chavira.

Ο εκλιπών είχε γεννηθεί ως Trinidad Lopez III στο Ντάλας του Τέξας. Οι γονείς του ήταν από το Μεξικό. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 15 ετών όπου και σχημάτισε την πρώτη του μπάντα, τους «The Big Beats» οι οποίοι υπέγραψαν στην Columbia. Ως σόλο καλλιτέχνης εξασφάλισε ένα πρώτο συμβόλαιο στην King Records στα τέλη της δεκαετίας του 1950 αλλά τα τραγούδια που κυκλοφόρησε δεν σημείωσαν επιτυχία.

Η καριέρα του Trini Lopez «απογειώθηκε» όταν τον ανακάλυψε το 1963 ο Φρανκ Σινάτρα και του εξασφάλισε συμβόλαιο στη Reprise Records. Από τον πρώτο του δίσκο "Trini Lopez at PJ's", το «If I Had a Hammer» έγινε χρυσή επιτυχία και πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κλασικά κομμάτια της εποχής.

Κατά τη δεκαετία του 1960 πραγματοποίησε αναρίθμητες εμφανίσεις σε κλαμπ των ΗΠΑ ενώ σχεδίασε δύο κιθάρες για την Gibson, το 1964 και το 1971.

Today the world sadly lost yet another legend, Trini Lopez. Trini not only left a beautiful musical legacy of his own, but also unknowingly helped shape the sound of the Foo Fighters from day one. (1/3) pic.twitter.com/9KRJXDXeWK