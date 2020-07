Η Yayoi Kusama αποκαλύπτει στα 91 της «Το Όραμα της Φαντασίας που δεν είχαμε δει ποτέ σε αυτό το μεγαλείο»

Με την αχαλίνωτη φαντασία της, η Yayoi Kusama συνεχίζει να δημιουργεί απροσδόκητα τοπία και να οπτικοποιεί εσωτερικά «οράματα» παραισθήσεων, χωρίς να υπολογίζει τα 91 της χρόνια.

Το μουσείο της Kusama στο Τόκιο, που παρέμεινε κλειστό λόγω κορωνοϊού, επιφύλαξε μια απροσδόκητη έκπληξη στο κοινό, ανακοινώνοντας νέα έκθεση της καλλιτέχνιδας με έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν.

«Το όραμα της φαντασίας που δεν είχαμε δει ποτέ σε αυτό το μεγαλείο» (The Vision of Fantasy That We Have Never Seen In This Splendor), θα κάνει ντεμπούτο στις 30 Ιουλίου, και θα περιλαμβάνει νέα έργα καθώς και δημιουργίες της τελευταίας δεκαετίας που θα αποκαλυφθούν για πρώτη φορά, μετά την «Αιώνια Ψυχή μου», την αμέσως προηγούμενη έκθεση της Kusama με έργα σε καμβά.

Θέα 360 μοιρών από το Δωμάτιο Κατοπτρικού Απείρου: «Τα επακόλουθα της Εξάλειψης της Αιωνιότητας»

Μια γενική άποψη του «Δωματίου Εξαΰλωσης», από τα εγκαίνια έκθεσης στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. (2017)

Μια βοηθός γκαλερί, στέκεται ανάμεσα στις σφαίρες από ανοξείδωτο ατσάλι που αποτελούν και συνδιαμορφώνουν τον «Κήπο του Ναρκίσσου», έργο του 1966

Ανάμεσα σε άλλα μοναδικά έργα, θα παρουσιαστεί και το τελευταίο της δωμάτιο παραισθήσεων: η «Εμμονή με τα Λουλούδια» που υλοποιείται μέσα σε ένα χώρο καλυμμένο εξ ολοκλήρου με άνθη. Από την έκθεση δεν θα λείψει και ένα ακόμα Δωμάτιο Κατοπτρικού Απείρου με τίτλο «Μία ευχή για ανθρώπινη ευτυχία πέρα από το Σύμπαν».

Το νέο Infinity Mirrored Room παρουσιάζεται για πρώτη φορά στους επισκέπτες, που θα πρέπει ωστόσο να κάνουν ηλεκτρονικά την κράτησή τους και να είναι προετοιμασμένοι για μία περιήγηση η οποία δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 90 λεπτά, λόγω των νέων κανονισμών που επιβάλλει η πανδημία κορωνοϊού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 29 Μαρτίου του 2021.

Εν μέσω πανδημίας, η Kusama έγραψε ένα ανοικτό ποίημα προς την ανθρωπότητα, διατάζοντας τον κορωνοϊό να εξαφανιστεί, στέλνοντας «φως και αγάπη» στον πλανήτη.

Ακόμα ένα Infinity Mirrored Room

«Η Αγάπη μετουσιωμένη σε βούλες»

Σήμερα, θεωρείται η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα του χώρου παγκοσμίως, και ένας μόνο πίνακας από την σειρά Infinity Net, του 1959, είχε πουληθεί για 7,9 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία. Όμως η επιτυχία δεν ήρθε διόλου εύκολα για την σπουδαία εικαστικό.

Το 1958, σε ηλικία 29 ετών, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και μετείχε στις ζυμώσεις του pop-art κινήματος. Άσημη στις αρχές της μετέπειτα μεγαλειώδους καριέρας της, επισκεπτόταν μία - μία τις γκαλερί για να πουλήσει κάποια από τις 2.000 υδατογραφίες που είχε φέρει μαζί της από το Τόκιο. Υιοθετώντας την κουλτούρα των Χίπις στα τέλη του 1960, άρχισε να προσελκύει τελικά το ενδιαφέρον διοργανώνοντας μία σειρά εκδηλώσεων με γυμνούς συμμετέχοντες, τους οποίους έβαφε, «διακοσμώντας» τους με βούλες σε φωτεινά χρώματα.

«Λουλούδια που ανθίζουν αύριο»

Η Kusama μιλά πάντα ανοιχτά για προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει και μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας και έναν νευρικό κλονισμό, μένει πλέον μόνιμα, από επιλογή, στην ψυχιατρική κλινικά της Seiwa -από το 1977. Όπως λέει η ίδια, η τέχνη την βοηθά να εκφράζεται για την ψυχική της νόσο.

Kusamatrix, 2004, Τόκιο