Μία περιήγηση 360 μοιρών στο Frida Kahlo Museum στην Πόλη του Μεξικού, το πρώην σπίτι και κήπο της εμβληματικής σουρεαλίστριας ζωγράφου και ακτιβίστριας, μπορούμε να απολαύσουμε πλέον διαδικτυακά, χωρίς ουρές και ασφαλώς το φόβο συνωστισμών λόγω κορωνοϊού.

Η βίλα, γνωστή ως Casa Azul (Μπλε Σπίτι), είναι η οικία όπου η Κάλο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, και περιέχει κάποιους από τους πλέον σημαντικούς πίνακές της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των «Long Live Life», «Frida and the Caesarian Operation» και «Portrait of My Father».

Πατήστε ΕΔΩ για την online περιήγηση

Στο σπίτι υπάρχουν τα αυθεντικά έπιπλα από την περίοδο που η Κάλο ζούσε εκεί, καθώς και προσωπικά αντικείμενά της, έργα μεξικανικής λαϊκής τέχνης και έργα του συζύγου της, του παγκοσμίως γνωστού Ντιέγκο Ριμπέρα. Η εικονική έκθεση «Appearances Can Be Deceiving» φιλοξενεί πάνω από 300 αντικείμενα που είχε στην κατοχή της η Φρίντα, μεταξύ των οποίων και τα αναγνωρίσιμα από όλους ενδύματά της: μεξικανικά φορέματα, περίτεχνα κεντημένες μπλούζες και ζωηρόχρωμες φούστες. Στο υπνοδωμάτιό της βρίσκεται το προσθετικό πόδι το οποίο παρήγγειλε να φτιάξουν για αυτήν μετά τον ακρωτηριασμό του 1953.

Την προσοχή τραβά η σε ζωηρό κίτρινο χρώμα κουζίνα και κουζινοτράπεζο της Κάλο, όπου η ίδια και ο Ριμπέρα περνούσαν κάποιες ώρες με τον Λέον Τρότσκι, ο οποίος ήταν κοντινός γείτονάς τους (και με τον οποίο, η Φρίντα είχε μια σύντομη σχέση). Στο διπλανό δωμάτιο, το ατελιέ της Κάλο, με το καβαλέτο της και γεμάτο πίνακές της.