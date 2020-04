Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε μόνοι. Το Ίδρυμα Ωνάση προσθέτει, από την Παρασκευή 17 Απριλίου, και άλλες σημαντικές στιγμές από το πλούσιο πρόγραμμά του σε Ελλάδα και Αμερική στο ψηφιακό κανάλι του στο YouTube.

Το κανάλι έχει προσελκύσει λάτρεις των τεχνών από 54 χώρες, από τη Βραζιλία έως τη Νότια Αφρική, από τη Νέα Ζηλανδία έως την Ουρουγουάη, από τον Καναδά έως το Βιετνάμ σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, φτιάχνοντας ένα εργαστήριο ιδεών, εικόνων, παραστάσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεχή ροή και ανανέωση. Πέρα από τις παραστάσεις αρχείου Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και τις πανελλήνιες πρεμιέρες, αυτή την εβδομάδα προστίθενται και podcasts σπουδαίων διανοούμενων που προσπαθούν να μας βοηθήσουν να αποκωδικοποιήσουμε τον νέο τρόπο ζωής.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 21:00, δείτε σε live premiere το XENOS του Akram Khan, το τελευταίο σόλο στην καριέρα του σπουδαίου χορογράφου, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη τον Φεβρουάριο του 2018, με μια δημιουργική ομάδα πολλών αστέρων (διαθέσιμο έως 16 Μαΐου στις 21:00). Την Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου, στις 21:00, προβάλλονται, πάλι σε live premiere, για πρώτη φορά από την Επίδαυρο, οι Όρνιθες του Νίκου Καραθάνου, όπως παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο του 2016, στην πρώτη «πτήση» τους στο ελληνικό κοινό, προτού ξεκινήσουν το συγκινητικό τους ταξίδι ανά τον κόσμο (θα είναι διαθέσιμο για μία εβδομάδα).

Από τις 17 Απριλίου θα είναι διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι άλλη μια παράσταση από το Onassis Youth Festival 2019, η απολαυστική Καλοκαιρινή Βροχή, σε σκηνοθεσία Βάσιας Ατταριάν και Μυρτώς Μακρίδη (ομάδα Ντουθ), με τη συμμετοχή μαθητών από το 41ο Γυμνάσιο Αθηνών, ενώ στο Αρχείο Καβάφη προστίθεται η τρίτη ενότητα για την Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών. Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει τον Ακύλλα Καραζήση να διαβάζει αποσπάσματα από το «Έρωτος Αποτελέσματα…», έργο ανώνυμου συγγραφέα, το πρώτο έντεχνο πεζό δημιούργημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στην ομιλία «Έρωτος Αποτελέσματα, Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1792» της Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ελένης Κουρμαντζή.

Και τέλος, θα είναι διαθέσιμα δύο νέα podcasts. Στο ένα, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA) και επί σειρά ετών οικοδεσπότης των διάσημων συνεντεύξεων στη New York Public Library, Paul Holdengräber, παρουσιάζει τη συνομιλία του με τη συγγραφέα Maira Kalman, στο πλαίσιο του “The Quarantine Tapes”, δηλαδή των 20λεπτων συζητήσεών του με διάφορους καλεσμένους για το πώς βιώνουν οι ίδιοι την παγκόσμια πανδημία και το social distancing. Στο δεύτερο, o φιλόσοφος, συγγραφέας, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο New School και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση, Simon Critchley, εξηγεί με το μοναδικό του στυλ τους τρόπους με τους οποίους η πανδημία του COVID-19 μπορεί να επανασυνδέει την ύπαρξή μας, στο podcast: Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk, Greek Tragedy, and Humor At a Distance.

Xenos του Άκραμ Καν. Φωτογραφία: Jean Louis Fernandez

AkramKhan, XENOS

Livepremiere: Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21:00

Διαθέσιμο έως 16 Μαΐου 2020 στις 21:00

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά



Ο Άκραμ Καν, μαζί με πέντε μουσικούς επί σκηνής, μας ταξιδεύει στο σαγηνευτικό του σύμπαν: κατάκ, σύγχρονος χορός, ξεσηκωτικοί ρυθμοί και μουσικές του κόσμου. Ο XENOS έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη το 2018, σε συμπαραγωγή με σπουδαίους διεθνείς οργανισμούς. Ταξίδεψε σε sold-out παραστάσεις ανά τον κόσμο και έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Η τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να δούμε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους χορευτές και χορογράφους στον κόσμο να χορεύει σε μεγάλης διάρκειας παραγωγή, τώρα στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση.

O Άκραμ Καν επέλεξε την ελληνική λέξη «ξένος» για τον τίτλο στο τελευταίο του σόλο. Όπως γράφει ο ίδιος: «Μήπως τις ιστορίες για τα ανθρώπινα ταξίδια τις αφηγούμαστε, τις επαναφηγούμαστε και τις αφηγούμαστε ξανά και ξανά, ώστε να μάθουμε επιτέλους από τα λάθη μας; Ποιοι είμαστε “εμείς”, ένα σύνολο ή πολλά επιμέρους άτομα; Τι είναι αυτό που μας καθιστά ανθρώπους; Εξακολουθούμε να είμαστε άνθρωποι;»

Ο XENOS τοποθετείται στο όριο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, παρελθόντος και παρόντος, μυθολογίας και τεχνολογίας, εκεί όπου η ανθρωπότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε απορία και σύγχυση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Νίκος Καραθάνος, Όρνιθες του Αριστοφάνη

Livepremiere: Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00

Διαθέσιμο έως Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά

Την Κυριακή του Πάσχα μεταφερόμαστε, μέσα από τις οθόνες μας, στο κατεξοχήν θέατρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Στην Επίδαυρο. Θυμάστε πως, όταν σβήνουν τα φώτα στο Αρχαίο Θέατρο, ακούγεται κάπου στο βάθος ο ήχος ενός γκιώνη; Αυτή τη φορά, θα ακούσετε και έναν τσαλαπετεινό, μια αηδόνα, έναν κούκο, μια καρδερίνα, έναν ερωδιό… γιατί έρχονται οι Όρνιθες. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Νίκος Καραθάνος, δήλωνε το 2016 πως αυτό που τον συγκινεί στους Όρνιθες είναι ο πόθος τους για μια άλλη ζωή και έστελνε συλλυπητήρια στον φόβο. Αυτή είναι μια ακόμα στιγμή που το μήνυμα των Ορνίθων αξίζει να ακουστεί.

Η παράσταση, που αφηγείται την ιστορία δύο φίλων, του Πεισθέταιρου και του Ευελπίδη, οι οποίοι αναζητούν μια νέα πολιτεία και την βρίσκουν στη χώρα των πουλιών, τη Νεφελοκοκκυγία, έχει ταξιδέψει από την Επίδαυρο τον Αύγουστο το 2016 έως την Αθήνα και τη Στέγη και από το St. Ann’s Warehouse του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 2018 έως το φεστιβάλ Santiago A Mil στο Σαντιάγο της Χιλής το 2020. Είναι η ελληνική παραγωγή που ανακηρύχτηκε από το Vulture του “New York Magazine” μία από τις δέκα καλύτερες του 2018. Η εκδοχή της Επιδαύρου παρουσιάζεται για πρώτη φορά και θα είναι διαθέσιμη για μία εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Οι Όρνιθες του Νίκου Καραθάνου στην Επίδαυρο.



ONASSISYOUTHFESTIVAL 2019 / Καλοκαιρινή βροχή

Διαθέσιμο από 17 Απριλίου 2020

Τον Απρίλιο του 2019, οι μαθητές άφησαν για άλλη μία χρονιά τη σχολική αίθουσα και ανέβηκαν στη σκηνή, για το δικό τους φεστιβάλ, το Onassis Youth Festival. Αυτή την εβδομάδα, 14 μαθητές του 41ου Γυμνασίου Αθηνών είναι οι πρωταγωνιστές της συγκινητικής και αναζωογονητικής παράστασης που, μετά από μήνες παραγωγής ιδεών, αυτοσχεδιασμών, ασκήσεων και εντατικών προβών, σκηνοθέτησαν η Βάσια Ατταριάν και η Μυρτώ Μακρίδη (ομάδα Ντουθ). Μια παράσταση-βάλσαμο, όπως μια καλοκαιρινή βροχή, που μιλάει για τις πόλεις που θυμόμαστε, τις πόλεις που ζούμε, τις πόλεις που ονειρευόμαστε, με τον μαγικό τρόπο των εφήβων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ

Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Γ΄ Μέρος (2019)

Πλέον, ακούγοντας τη λέξη «αρχείο», δεν μας έρχονται στο μυαλό σκονισμένα ράφια με βαριά βιβλία. Τα ψηφιακά αρχεία αποτελούν μια βασική πηγή λογοτεχνικής, κοινωνιολογικής και ιστορικής πληροφορίας για τον σύγχρονο ερευνητή. Ο ψηφιακός θησαυρός του Αρχείου Καβάφη είναι προσβάσιμος σε όλους, προσελκύοντας ερευνητές από όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση «Μιαν υδατογραφία άνευ υπογραφής» ανοίγει μια πολύ επίκαιρη συζήτηση πάνω στην οργάνωση και διαχείριση των λογοτεχνικών τεκμηρίων και, με αφετηρία το ίδιο το αρχείο του Αλεξανδρινού, επεκτείνεται στη διερεύνηση της ορθής χρήσης των αρχειακών πηγών, της ενσωμάτωσής τους στην ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία, των καλών πρακτικών και καινοτόμων εγχειρημάτων, αλλά και εγκεκριμένων πρακτικών διάθεσης που εγγυώνται την ανοιχτή πρόσβαση και χρήση των ψηφιακών αρχείων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΩΝΑΣΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

«Έρωτος αποτελέσματα…», εν Βιέννη της Αουστρίας, 1792

«Έρωτος αποτελέσματα» με τη φωνή του Ακύλλα Καραζήση. Μια συνάντηση του ιστορικού ελληνικού παρελθόντος με το σήμερα, του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού με την Ελλάδα και των εκδόσεων με τους αναγνώστες όλων των εποχών, από την Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ελένη Κουρμαντζή. Το «Έρωτος Αποτελέσματα…», έργο ανώνυμου συγγραφέα, συνιστά ένα ιστορικής σημασίας κείμενο, το οποίο έχει θεωρηθεί ως το πρώτο έντεχνο πεζό δημιούργημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

PODCASTS

Paul Holdengräber, The Quarantine Tapes | Maira Kalman

Στο πλαίσιο του ημερήσιου podcast από το Onassis LA και το DUBLAB “The Quarantine Tapes”, ο μετρ των ζωντανών συνεντεύξεων Paul Holdengräber συνομιλεί με τη Maira Kalman, συγγραφέα και εικονογράφο 30 βιβλίων για ενήλικες και παιδιά. Η Kalman αρθρογραφεί επίσης στους “New York Times” και στο “New Yorker”, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζει και το επόμενό της βιβλίο. Στα “Quarantine Tapes”, ο Paul Holdengräber κάνει τηλεφωνικές 20λεπτες συνομιλίες με τους καλεσμένους του σχετικά με το πώς βιώνουν οι ίδιοι την παγκόσμια πανδημία και το social distancing.

Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk, Greek Tragedy, and Humor At a Distance

Ο φιλόσοφος, συγγραφέας και Καθηγητής Φιλοσοφίας στο New School, Simon Critchley, μιλάει για τους τρόπους με τους οποίους η πανδημία του COVID-19 μπορεί να επανασυνδέει την ύπαρξή μας, αναλύει την ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα το άγχος μας και εξηγεί πώς η πανδημία αποκαλύπτει πόσο πολλά αγνοούμε.

«Έρωτος αποτελέσματα» με τη φωνή του Ακύλλα Καραζήση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΘΕΑΤΡΟ

Νίκος Καραθάνος, Όρνιθεςτου Αριστοφάνη (2016) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Livepremiere: Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00 (διαθέσιμο έως Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00)

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους | Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά

Onassis Youth Festival(2019) | Καλοκαιρινή Βροχή | Σκηνοθεσία: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη | 41ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΧΟΡΟΣ

Akram Khan, XENOS(2018)

Livepremiere: Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21:00 (διαθέσιμο έως 16 Μαΐου 2020 στις 21:00)

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους | Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Γ΄ Μέρος (2019)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: «Έρωτος Αποτελέσματα…», Εν Βιέννη της Αούστριας, 1792

PODCAST

“The Quarantine Tapes” από τον Paul Holdengräber | Maira Kalman

Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk, Greek Tragedy, and Humor At a Distance

Συνεχίζονται

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Μπάμπης Μακρίδης, Όρνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί) (2020) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ (έως 15 Απρίλιου στις 19:00) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

ΘΕΑΤΡΟ

Δημήτρης Καραντζάς, Ρομπ/Rob του Ευθύμη Φιλίππου (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, Αίματατου Ευθύμη Φιλίππου (2014) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Antigone in Ferguson, Antigone Now Festival, Onassis USA (2016)

Λένα Κιτσοπούλου, Κοκκινοσκουφίτσα, Το πρώτο αίμα(2014) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Άρης Μπινιάρης, Βάκχες του Ευριπίδη (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Onassis Youth Festival(2019) | Πράσινη Γραμμή | Σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη, Εριφύλη Γιαννακοπούλου | 1ο Γυμνάσιο Πειραιά

ΧΟΡΟΣ

Πατρίσια Απέργη, Ομάδα Χορού Αερίτες, Cementary(2017)

RootlessRoot, Kireru(2012)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Klangforum Wien, HappinessMachine (2019) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Λένα Κιτσοπούλου, Rebetika: The Blues of Greece, Onassis USA (2019)

Tuned City – Αρχαία Μεσσήνη (2018) | ντοκιμαντέρ από τη δράση

Blaine Reininger secret concert (2018)

ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ

Werner Herzog (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Χριστίνα Καραφυλλιά, η υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση που έλυσε δύο άλυτα μαθηματικά προβλήματα (με ελληνικούς υπότιτλους)

Guerilla Girls (2017) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Daniel Mendelsohn, Narcissus Now Festival USA, Podcast (2015)

Narcissus & Acting, με τον Paul Giamatti και τη Vanessa Grigoriadis (2015)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Crafting The Future Α΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Crafting The Future Β΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ελληνική Νομαρχία, Ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας, Παρά Ανονίμου του Έλληνος, Εν Ιταλία,1806

Δημήτρης Νανόπουλος, Από τον Διαφωτισμό στον Διαφωτονισμό (2016)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Α΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Β΄ Μέρος (2019)

