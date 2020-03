View this post on Instagram

Из самоизоляции – в партер Большого❤️ Давайте проведем это непростое время вместе! Для зрителей по всему миру мы подготовили подборку бесплатных трансляций, которые впервые выйдут в digital – пространство на нашем YouTube канале youtube.com/bolshoi (активная ссылка в описании профиля). Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить☺️ 27.03 – Лебединое озеро 28.03 – Спящая красавица 01.04 – Царская невеста 04.04 – Марко Спада 07.04 – Борис Годунов 10.04 – Щелкунчик Начало всех спектаклей в 19:00 по московскому времени, запись будет доступна в течение 24 часов с момента завершения трансляции. Уже завтра перед началом трансляции мы сможем собраться заранее и в прямом эфире обсудить предстоящий спектакль вместе с артистами Большого театра - премьером Денисом Родькиным @rodkin90 и ведущим солистом Большого балета Игорем Цвирко @igortsvirkofficial , начнем в 18:30 (мск) на нашем канале на YouTube. Берегите себя и до встречи online! ~ For the first time in history, we are going digital! Tomorrow, we’ll begin to livestream several of our most popular opera and ballet performances, also known as the “Golden Collection,” on the official YouTube channel (link in bio), allowing viewers around the world to tune in. We offer you to visit The Bolshoi without leaving your home in response to the COVID-19 pandemic! Join us to be the first to know! Here we go: 27.03 – Swan Lake 28.03 – The Sleeping Beauty 01.04 – The Tsar’s Bride 04.04 – Marco Spada 07.04 – Boris Godunov 10.04 – The Nutcracker All the broadcasts start at 7pm Moscow time, each recording will be available for 24 hours from the end of the broadcast. In addition, the first Premiere - Swan Lake - will be preceded by a 30 min live discussion between the Bolshoi theater artists Denis Rodkin (principal dancer) and Igor Tsvirko (leading solist) and the audience (in Russian). Stay safe and see you online!❤️