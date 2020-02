Νεκρός είναι ο ανερχόμενος ράπερ Pop Smoke μετά από εισβολή ένοπλων στο σπίτι του στα ξημερώματα.

Στις 04:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης δύο κουκουλοφόροι άνδρες, εισέβαλαν στο σπίτι του ράπερ στη γειτονιά Hollywood Hills στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ΤΜΖ. Οι δύο ένοπλοι πυροβόλησαν πολλές φορές τον Pop Smoke, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιατρικό κέντρο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι δύο δράστες έφυγαν πεζή. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί ούτε έχουν ταυτοποιηθεί και παραμένει ασαφές αν ο Pop Smoke τους γνώριζε. Ένας άνδρας συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.

Ο Pop Smoke κυκλοφόρησε τον Ιούλιο το πρώτο του mixtape, με τίτλο "Meet the Woo" και ένα από τα τραγούδια του, το "Welcome to the Party" έγινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού. Η Nicki Minaj έκανε ένα remix στο κομμάτι μερικούς μήνες μετά. Για ένα ακόμα τραγούδι, το "Gatti" ο μουσικός είχε συνεργαστεί με τον Travis Scott. Λίγες μέρες πριν τον θάνατό του είχε κυκλοφορήσει και δεύτερο mixtape με τίτλο "Meet the Woo 2".

Ο Pop Smoke είχε γεννηθεί τον Ιούλιο του 1999 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Το όνομά του ήταν Bashar Barakah Jackson, η μητέρα του ήταν από την Τζαμάικα και ο πατέρας του από τον Παναμά. Έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις στην εκεί μουσική σκηνή το 2018. Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι το Pop Smoke είναι συνδυασμός δύο ψευδωνύμων, του Papa, όπως τον αποκαλούσε έτσι η γιαγιά του και του Smoke Oh Guap όπως τον αποκαλούσαν έτσι οι παιδικοί του φίλοι.

